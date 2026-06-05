El PSOE pide explicaciones al Ayuntamiento por el cambio de ubicación del Rocío de Santa Ponça

El PSOE de Calvià ha criticado la decisión del Ayuntamiento de trasladar el Rocío de Calvià desde su ubicación habitual en la pinada de Santa Ponça a un aparcamiento, y ha reclamado explicaciones públicas sobre los motivos del cambio.

Los socialistas han señalado que se trata de una celebración con más de 35 años de historia en el municipio y una de las citas festivas más consolidadas del calendario local, con asistencia de vecinos de distintos núcleos de Calvià. La formación considera que el cambio de emplazamiento se ha comunicado sin suficiente información previa ni diálogo con la ciudadanía.

En declaraciones recogidas en un comunicado de prensa, la portavoz socialista, Nati Francés, ha afirmado que el Ayuntamiento “ha sido incapaz de explicar con claridad qué ha ocurrido para provocar este cambio de ubicación” y ha advertido de que el nuevo espacio puede deslucir la celebración al contar, según ha indicado, con menos espacio y atractivo que la pinada de Santa Ponça.

El PSOE también ha pedido al Consistorio que aclare cómo afectará la nueva ubicación a las plazas de aparcamiento durante los días de celebración y qué alternativas se prevén para residentes, trabajadores y visitantes. Asimismo, reclama conocer los informes técnicos que han motivado el traslado.

Festes del Rei en Jaume

Francés ha solicitado además que el Ayuntamiento explique si los motivos que impiden celebrar el Rocío en la pinada pueden afectar a otros actos, como las Festes del Rei en Jaume, que tienen en este espacio uno de sus principales escenarios. La portavoz ha recordado que, durante el Día de Andalucía, el alcalde aseguró públicamente que el Rocío de este año se celebraría en la pinada.