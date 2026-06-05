Marga Prohens recibe al alcalde de Santa Eugènia para abordar las principales necesidades del municipio
La presidenta del Govern y Pep Lluís Urraca trataron la climatización del centro escolar, la necesidad de un pediatra, la mejora del transporte, la falta de vivienda y el refuerzo de la Policía Local
La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibió ayer en audiencia al alcalde de Santa Eugènia, Pep Lluís Urraca, quien le trasladó las principales necesidades y preocupaciones del municipio.
Durante la reunión se abordaron cuestiones relevantes, entre ellas la problemática de la climatización del centro escolar, un asunto que desde hace tiempo está en manos del IBISEC y que preocupa especialmente a las familias de los alumnos que asisten al centro.
Sanidad
El alcalde también trasladó a la presidenta la necesidad de disponer de un pediatra en la localidad, con el objetivo de garantizar una atención sanitaria adecuada a las familias del municipio.
Asimismo, se trataron otras cuestiones importantes, como la recuperación de la línea de autobús hacia Santa Maria y su conexión con el centro de salud del municipio vecino, la falta de vivienda y la insuficiencia de efectivos en las plantillas de Policía Local que afecta a las islas. En este sentido, también se destacó la necesidad de seguir reforzando la formación de los agentes.
Urraca salió satisfecho de la reunión, tras constatar la disposición de la presidenta del Govern a estudiar todas estas demandas.
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