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Curso escolar

Inca destina 90.000 euros en ayudas para libros y material escolar

El Ayuntamiento concederá hasta 200 euros por alumno a familias del municipio, con solicitudes abiertas del 15 de junio al 10 de septiembre.

Fachada del Ayuntamiento de Inca, en una imagen de archivo.

Fachada del Ayuntamiento de Inca, en una imagen de archivo. / DM

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Redacción Part Forana

Inca

El Ayuntamiento de Inca ha puesto en marcha una nueva convocatoria de subvenciones dirigida a las familias del municipio para la adquisición de libros de texto y material didáctico correspondiente al curso escolar 2026-2027. La iniciativa cuenta con una dotación total de 90.000 euros y contempla ayudas de hasta 200 euros por alumno, con el objetivo de aliviar el impacto económico que supone el inicio del curso.

La concejala de Educación, Helena Cayetano, ha subrayado que esta línea de ayudas reafirma el compromiso del Consistorio con la igualdad de oportunidades. “Queremos seguir apoyando a las familias de Inca para que ningún niño vea limitado el acceso a los recursos educativos necesarios por motivos económicos”, ha señalado.

Podrán beneficiarse de estas subvenciones las familias empadronadas en Inca con hijos matriculados en enseñanzas obligatorias, tanto en educación primaria como en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), en centros educativos del municipio durante el próximo curso.

La convocatoria no solo cubre los libros de texto tradicionales, sino también otros materiales que los sustituyan, como dossieres, fotocopias, licencias digitales, software educativo y recursos didácticos requeridos por los centros.

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá el 15 de junio y permanecerá activo hasta el 10 de septiembre de 2026. La tramitación deberá realizarse exclusivamente de forma telemática a través de la sede electrónica municipal, aunque el Ayuntamiento ofrecerá un servicio de asistencia con cita previa para facilitar el proceso a las personas interesadas.

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La concesión de las ayudas se realizará en régimen de concurrencia competitiva y tendrá en cuenta la situación económica de cada unidad familiar, de acuerdo con los criterios establecidos en las bases reguladoras. Toda la información sobre la convocatoria, así como los modelos de solicitud y la documentación requerida, está disponible en la web municipal.

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