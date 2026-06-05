Vivienda en Mallorca
El Ibavi construirá 24 viviendas oficiales en Peguera
La promoción, con una inversión de 5,6 millones de euros, se ejecutará en un solar cedido por el Ayuntamiento en la calle Bonavida
El Consell de Govern ha aprobado este viernes dos acuerdos relativos a la construcción de nuevas promociones de vivienda pública del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), en el núcleo de Peguera (Calvià) y de Alaior (Menorca), que forman parte del plan de choque del Govern en materia de vivienda para facilitar vivienda de precios asequibles a ciudadanos residentes en las islas.
En relación a la promoción de Mallorca, el Consell de Govern autoriza al IBAVI a iniciar el expediente de gasto correspondiente al contrato de obras de 24 viviendas de protección pública en la calle Bonavida, en Peguera, por un importe de 5,6 millones de euros (con IVA). El Govern tramita esta promoción en colaboración con el Ayuntamiento de Calvià en un solar municipal cedido por el Consistorio.
En cuanto al segundo acuerdo, el Govern ha autorizado el proyecto de construcción de una promoción de 14 viviendas de protección pública en Alaior, en un solar situado en la avenida Indústria, una inversión declarada de interés autonómico, de conformidad con la Ley 4/2025, de 18 de julio, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos en las Illes Balears.
Según el Govern, se ejecutan 37 promociones del IBAVI en todas las islas, que sumarán más de 765 viviendas públicas.
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