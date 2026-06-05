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Proyectos energéticos

El Govern ejecutará una planta solar sobre una balsa de riego de Artà

El Instituto Balear de la Energía dispondrá de 11,3 millones para ejecutar este proyecto y otro ubicado en Ciutadella

Fotomontaje de la planta solar flotante que se habilitará en Artà.

Fotomontaje de la planta solar flotante que se habilitará en Artà. / DM

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Redacción Part Forana

Artà

El Consell de Govern ha autorizado este viernes al Instituto Balear de la Energía (IBE), ente adscrito a la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, a realizar una inversión de 11,3 millones de euros para la contratación de las obras de ejecución de dos instalaciones fotovoltaicas flotantes sobre las balsas de riego de Artà y Ciutadella. "Este nuevo contrato forma parte de la estrategia de impulso de las energías renovables en las Illes Balears y de aprovechamiento de infraestructuras ya existentes para la generación de energía limpia", subraya el ejecutivo. 

El expediente de contratación contemplará dos lotes. El primero corresponde a la instalación fotovoltaica flotante sobre la balsa de riego de Artà, que contará con una potencia de 2.800 kWn y estará ubicada en el polígono 6, parcelas 7 y 35. El segundo lote corresponde a la instalación fotovoltaica flotante sobre la balsa de riego de Ciutadella, con una potencia de 499,8 kWn, situada en el polígono 12, parcela 133. 

La ejecución de dichas instalaciones contribuirá a incrementar la producción de energía renovable en las Illes Balears, reduciendo la dependencia energética exterior y las emisiones asociadas a la generación convencional. 

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"Entre sus principales beneficios destacan la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, la minimización de la ocupación de suelo rústico, puesto que se ubica sobre infraestructuras ya implantadas, y el impulso a nuevas oportunidades de empleo vinculadas al sector de las energías renovables. Asimismo, favorecerán la diversificación económica y el avance hacia un modelo energético más sostenible y descentralizado", concluye el Govern. 

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