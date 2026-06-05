La fiesta del Rocío de Santa Ponça abandona la pinada y se celebrará en un aparcamiento municipal

Una de las celebraciones más arraigadas en Calvià cambia de ubicación. La fiesta del Rocío de Santa Ponça se celebrará este año en el aparcamiento municipal que está al lado de la playa grande, después de que en anteriores ediciones tuviera lugar en la pinada. El cambio de ubicación ha sido atribuido por el Ayuntamiento de Calvià a motivos técnicos.

Fuentes municipales consultadas por este diario señalan que estos motivos impiden mantener este tipo de actividades en la pinada y añaden que los informes existentes son contrarios a que se lleven a cabo allí. La celebración está prevista entre el viernes 19 y el domingo 21 de junio.

El cambio de emplazamiento de la fiesta organizada por la Casa de Andalucía en Calvià, con el apoyo del Consistorio, ha generado algunos comentarios críticos de residentes en redes sociales. Así, hay usuarios que han lamentado que la fiesta abandone su ubicación tradicional y han defendido que el Rocío “no es una verbena, es una romería”, por lo que consideran más adecuado mantenerla en el entorno en el que se venía celebrando.

También se han expresado críticas sobre el nuevo recinto, al considerar que un aparcamiento ofrece peores condiciones para la instalación de casetas, escenarios y actos como la misa rociera. Esta zona de estacionamiento se ubica en la avenida Jaume I de Santa Ponça y está muy cerca de playa grande de la localidad. Otros usuarios han mencionado que se trata de un espacio más pequeño que el de la pinada.

Las fiestas del Rocío se celebraban en la pinada de Santa Ponça / Ayuntamiento de Calvià

Fiesta arraigada

La iniciativa de celebrar el Rocío en Santa Ponça surgió en la década de los ochenta, de la mano de un grupo de inmigrantes andaluces que se encontraban con que, por diversos motivos, no podían asistir a esa gran celebración anual en Almonte (Huelva).

Poco a poco, la fiesta se fue haciendo más importante hasta consolidarse en el calendario de festejos del municipio. Todas las ediciones se han celebrado en la localidad turística de Santa Ponça, con la pinada como escenario principal en la mayoría de ocasiones.

Durante los días que duran las fiestas, suelen pasar por el recinto miles de personas, que disfrutan de las romerías, las celebraciones litúrgicas y las actuaciones musicales. Los rocieros instalan carpas donde se reúnen familiares y amigos para disfrutar del festejo.

Programa de actos

El programa de actos de este año comenzará el viernes 19 de junio a las 19.30 horas con la procesión de la Virgen desde la iglesia hasta el aparcamiento de Jaume I. A las 20 horas actuará el grupo de baile de la Casa de Andalucía en Calvià, seguido, a las 21 horas, por el grupo de baile Jessica Bueno. A las 22 horas está prevista la actuación del grupo musical Voces del Pueblo y, a las 23.30 horas, la de Jaleo.

El sábado 20 de junio, a las 10 horas, se celebrará la romería desde Santa Ponça hasta Son Ferrer. La programación continuará por la tarde con el grupo de baile Aires de Azahar de Son Cotoner, a las 20 horas, y Alma Flamenca, a las 21 horas. A las 22 horas actuará Isla Graná y a las 23.30 horas volverá a hacerlo Voces del Pueblo.

La última jornada será el domingo 21 de junio. A las 19.30 horas está prevista la actuación del grupo de baile Flamencura. A las 20 horas se celebrará la misa rociera en el escenario del recinto ferial. La programación se completará con las actuaciones de Voces del Pueblo, a las 21.30 horas, y Oxalis, a las 22.30 horas.