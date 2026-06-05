Felanitx adelanta 15 días el refuerzo policial de verano para reforzar la seguridad en la costa

El Ayuntamiento de Felanitx, en coordinación con la Policía Local, ha decidido adelantar este año en 15 días el dispositivo especial de refuerzo policial de verano. La medida responde al éxito de la campaña anterior y a la constatación de que la temporada turística comienza cada vez más temprano en las zonas costeras del municipio.

El operativo, activo desde el pasado 1 de junio, tiene como objetivo incrementar la vigilancia en los núcleos turísticos ante el aumento de población, tanto de residentes como de visitantes, así como garantizar la seguridad durante los numerosos eventos programados en los meses estivales.

Con este refuerzo, las zonas turísticas contarán con presencia policial continua, tanto de día como de noche. El inspector jefe de la Policía Local de Felanitx, Miquel Àngel Rigo, ha explicado que el despliegue de patrullas se organizará de forma fija para optimizar recursos y mejorar la presencia en la vía pública. En este sentido, una patrulla permanente cubrirá los núcleos de Felanitx y Cas Concos, mientras que una segunda patrulla se centrará en Cala Ferrera y Portocolom.

Los agentes destinados a la costa no abandonarán su área habitual de actuación para garantizar una vigilancia preventiva constante, aunque el protocolo prevé la actuación conjunta de ambas patrullas en caso de emergencias graves.

El adelanto del dispositivo responde también a la voluntad de frenar dos problemáticas detectadas en las últimas semanas: los ruidos incontrolados y concentraciones de jóvenes en Portocolom, y el vertido incontrolado de basura y residuos en zonas turísticas. Esta vigilancia se mantendrá igualmente activa en el núcleo urbano de Felanitx.

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En relación con la gestión de residuos, el Consistorio recuerda que el Punt Verd de Portocolom permanece cerrado por obras de reforma. Como alternativa, se ha ampliado el horario de la deixalleria de Felanitx, que ahora abre de lunes a viernes de 8,30 a 18 horas, y sábados y domingos de 9,30 a 14,30 horas. Asimismo, el servicio de recogida selectiva puerta a puerta continúa funcionando con normalidad, según informa la institución municipal.