Calvià abre la convocatoria de ayudas para el inicio del curso escolar 2026-2027

El Ayuntamiento de Calvià ha abierto una convocatoria de ayudas económicas destinadas a colaborar con las familias del municipio en los gastos del inicio del curso escolar 2026-2027. La iniciativa cuenta con una partida global de 152.000 euros y está dirigida a unidades familiares con hijos matriculados en centros públicos de Balears en Educación Infantil (segundo ciclo), Primaria, ESO o Bachillerato, extendiéndose también al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en centros concertados por indicación de la administración.

Las cuantías asignadas oscilan entre los 120 y los 240 euros por alumno, dependiendo del curso académico en el que esté inscrito. Para acceder a la ayuda, los solicitantes deben estar empadronados en Calvià antes del primer día hábil de enero de 2026 y no superar los límites de ingresos mensuales netos de la unidad familiar.

Entre los conceptos subvencionables se encuentra la compra de libros de texto, licencias digitales, material escolar, curricular y deportivo, así como mochilas u otros elementos indispensables para el seguimiento de las clases.

Asimismo, se contempla la financiación de equipamiento informático para el estudio —tales como tablets, ordenadores o impresoras— y el material adaptado para estudiantes con necesidades educativas específicas.

Cita previa

El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto del 1 al 30 de junio. El trámite se podrá formalizar de manera preferente por vía telemática mediante la Sede Electrónica del Ajuntament de Calvià, o bien presencialmente (con cita previa) en el Registro General del Ayuntamiento o en el Centre Municipal de Serveis de Palmanova. Junto a la solicitud oficial, será obligatorio aportar la documentación de ingresos.