Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Segundo cinturón PalmaRegistro viajerosTiempo fin de semanaChef Andreu GenestraTestamento solidarioRegeneración Son Gotleu
instagramlinkedin

Educación

Calvià abre la convocatoria de ayudas para el inicio del curso escolar 2026-2027

El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de junio

Un centro educativo del municipio

Un centro educativo del municipio / 3D Balear

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Part Forana

El Ayuntamiento de Calvià ha abierto una convocatoria de ayudas económicas destinadas a colaborar con las familias del municipio en los gastos del inicio del curso escolar 2026-2027. La iniciativa cuenta con una partida global de 152.000 euros y está dirigida a unidades familiares con hijos matriculados en centros públicos de Balears en Educación Infantil (segundo ciclo), Primaria, ESO o Bachillerato, extendiéndose también al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en centros concertados por indicación de la administración. 

Las cuantías asignadas oscilan entre los 120 y los 240 euros por alumno, dependiendo del curso académico en el que esté inscrito. Para acceder a la ayuda, los solicitantes deben estar empadronados en Calvià antes del primer día hábil de enero de 2026 y no superar los límites de ingresos mensuales netos de la unidad familiar. 

Entre los conceptos subvencionables se encuentra la compra de libros de texto, licencias digitales, material escolar, curricular y deportivo, así como mochilas u otros elementos indispensables para el seguimiento de las clases.

Asimismo, se contempla la financiación de equipamiento informático para el estudio —tales como tablets, ordenadores o impresoras— y el material adaptado para estudiantes con necesidades educativas específicas. 

Noticias relacionadas y más

Cita previa

El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto del 1 al 30 de junio. El trámite se podrá formalizar de manera preferente por vía telemática mediante la Sede Electrónica del Ajuntament de Calvià, o bien presencialmente (con cita previa) en el Registro General del Ayuntamiento o en el Centre Municipal de Serveis de Palmanova. Junto a la solicitud oficial, será obligatorio aportar la documentación de ingresos.

TEMAS

  • curso escolar
  • Ayudas
  • Ayuntamiento
  • ESO
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La demolición de Monport, símbolo de la corrupción urbanística en Mallorca, a la espera de unas correcciones técnicas
  2. Unos vecinos descubren entre la maleza el pasado islámico y talayótico de Esporles: «La gente sólo veía un montón de piedras»
  3. Nace una alianza inédita para regenerar Mallorca 'de la montaña al mar
  4. Muere Joana Fornés, matriarca del Forn de Baix de Lloseta y del 'cardinal' más famoso de Mallorca
  5. Plazas, corales y xeremiers: los pueblos de Mallorca afinan una sola voz con ‘La Balanguera’
  6. Aporte vital al transporte público
  7. Marratxí recupera y protege el antiguo refugio de la Guerra Civil de Pòrtol
  8. El joven payés de Artà, Jaume Tous: «Si ‘fora vila’ no produce, la ciudad no come»

Calvià abre la convocatoria de ayudas para el inicio del curso escolar 2026-2027

Calvià abre la convocatoria de ayudas para el inicio del curso escolar 2026-2027

Marga Prohens recibe al alcalde de Santa Eugènia para abordar las principales necesidades del municipio

Marga Prohens recibe al alcalde de Santa Eugènia para abordar las principales necesidades del municipio

Algaida cede un solar para construir un nuevo instituto de secundaria

Algaida cede un solar para construir un nuevo instituto de secundaria

Felanitx adelanta 15 días el refuerzo policial de verano para reforzar la seguridad en la costa

Felanitx adelanta 15 días el refuerzo policial de verano para reforzar la seguridad en la costa

Inca destina 90.000 euros en ayudas para libros y material escolar

Inca destina 90.000 euros en ayudas para libros y material escolar

Anuncian un nuevo curso educativo en el CIFP Politècnic Llevant para formar especialistas en inteligencia artificial y análisis de datos

Anuncian un nuevo curso educativo en el CIFP Politècnic Llevant para formar especialistas en inteligencia artificial y análisis de datos

Aires de Pagesia celebra medio siglo de 'ball de bot' con una gala en Sant Joan

Aires de Pagesia celebra medio siglo de 'ball de bot' con una gala en Sant Joan

Quejas por la presencia de pateras amarradas en Portocolom: “Están llenas de basura y gasolina”

Quejas por la presencia de pateras amarradas en Portocolom: “Están llenas de basura y gasolina”
Tracking Pixel Contents