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Anuncian un nuevo curso educativo en el CIFP Politècnic Llevant para formar especialistas en inteligencia artificial y análisis de datos

El Curso Educativo Aprendizaje automático, gestión de datos y entrenamiento, de 800 horas lectivas por la tarde, está dirigido a estudiantes con titulación superior en desarrollo de aplicaciones o con conocimientos previos

Antoni Vera explica el anteproyecto del futuro CIFP Politècnic.

Antoni Vera explica el anteproyecto del futuro CIFP Politècnic. / CAIB

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Enrique Casanova

Palma

El Centro Integrado de Formación Profesional Politècnic Llevant añadirá el Curso Educativo Aprendizaje automático, gestión de datos y entrenamiento a su nueva oferta educativa. Estos estudios se realizarán durante el próximo curso académico, tendrá 800 horas lectivas y se realizará por la tarde.

Los objetivos de este programa será enseñar a los alumnos a extraer, procesar y aplicar analíticas de datos para el entrenamiento en sistemas de Inteligencia Artificial, mediante la predicción y clasificación de datos, imágenes o vídeos. Gracias a este curso, los estudiantes podrán llegar a ser técnicos en analítica de datos, programadores de Software o expertos en gestión de datos; entre otras salidas profesionales.

En cuanto al perfil del alumno, este curso busca estudiantes que sean capaces de extraer y procesar informaciones a través de inteligencia artíficial, verificar la ausencia de sesgos en los procesos de tratamiento de datos, diseñar modelos basados en el aprendizaje automático y adaptarse a las nuevas situaciones laborales con los conocimentos actualizados relativos a la IA. Asimismo, se recomienda que los alumnos que se matriculen a este curso dispongan de un título superior en Desarrollo de Aplicaciones Web o Multiplataforma. En el caso de que sobren plazas, podrán acceder al programa educativo aquellos que posean otros títulos, siempre y cuando demuestren tener conocimientos previos.

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Finalmente, este curso abordará materias, como la transformación y carga de datos desde múltiples fuentes, la limpieza y clasificación de datos, y el diseño y el desarrollo software de modelos y sistemas basados en el aprendizaje automático.

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