Algaida cede un solar para construir un nuevo instituto de secundaria

El Ayuntamiento de Algaida ha aprobado por unanimidad la cesión de un solar municipal al Govern para la futura construcción de un instituto de educación secundaria. La decisión, adoptada en sesión plenaria de este jueves, supone un paso relevante para ampliar la oferta educativa del municipio y dar respuesta a las necesidades del alumnado de Algaida y del conjunto del Pla de Mallorca.

La parcela cedida tiene una superficie de 7.396 metros cuadrados y está situada en la zona de Es Porrassar, con acceso desde la calle de Sa Farinera y próxima a la ronda de Llucmajor. Según el informe técnico municipal, se trata de un terreno clasificado como suelo urbano y calificado íntegramente como equipamiento, por lo que puede destinarse a uso docente sin impedimentos urbanísticos.

El solar cuenta, además, con los trámites urbanísticos avanzados, entre ellos la reparcelación y la ejecución de las obras de urbanización, que se encuentran en una fase considerablemente desarrollada. Esta situación permitirá facilitar la tramitación y el futuro desarrollo del proyecto educativo.

El acuerdo aprobado por el pleno establece que el terreno deberá destinarse exclusivamente a uso educativo. También fija un plazo máximo de cinco años para la construcción del centro. En caso de que no se cumplan estas condiciones, o si el uso docente no se mantiene durante un periodo de treinta años, el solar revertirá de nuevo al Ayuntamiento de Algaida.

Reivindicación

La construcción del nuevo instituto es una reivindicación vinculada al crecimiento de la población escolar y a la necesidad de reforzar las infraestructuras educativas en el Pla de Mallorca. El futuro centro permitirá ampliar la oferta de enseñanza secundaria en la zona y reducir los desplazamientos de alumnos a otros municipios.

Desde el consistorio destacan que la cesión del solar es fruto de las gestiones técnicas e institucionales realizadas con la conselleria de Educación durante la legislatura. La aprobación unánime del acuerdo refleja el consenso político en torno a un proyecto considerado estratégico para el futuro educativo del municipio.