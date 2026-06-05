Aires de Pagesia celebra medio siglo de 'ball de bot' con una gala en Sant Joan

Sant Joan vivirá este sábado, 6 de junio, el acto central de la conmemoración del 50 aniversario de Aires de Pagesia. La plaza de la Constitució será el escenario, a partir de las 21 horas, de la Gala de Música i Ball Mallorquí amb Aires de Pagesia, una velada concebida como homenaje a medio siglo de trayectoria y, al mismo tiempo, como una celebración colectiva de la cultura popular santjoanera.

Carles Costa, danzando en una actuación de 1983. / Centre Cultural de Sant Joan

El acto contará con la participación de los Xeremiers de Sant Joan, Nofre Morey, Ánimos Parrec, la Coral de Sant Joan, el Cor Parroquial de Sant Joan, la Coral de la Associació de Persones Majors, antiguos miembros de Aires de Pagesia. La gala reunirá sobre el escenario distintas voces, sonidos y generaciones que, de una forma u otra, han formado parte de la vida cultural del municipio.

Fundada en 1976 por Carles Costa Salom, Aires de Pagesia se ha convertido durante estas cinco décadas en una de las entidades más representativas de Sant Joan. El grupo ha llevado el ball de bot y la música tradicional mallorquina a escenarios de toda Mallorca, del resto de España y también de Europa, con reconocimientos destacados como los premios obtenidos en los festivales internacionales de Bielsko-Biała, en Polonia, y Palma. Más allá de los galardones, la entidad reivindica sobre todo el valor humano, la transmisión generacional y el sentimiento de pertenencia que ha creado a lo largo de los años.

Aires de Pagesia en 1979. / Centre Cultural de Sant Joan

Hito

La presidenta del Centre Cultural de Sant Joan, entidad que engloba a Aires de Pagedia, Antònia Costa, destaca que llegar a los cincuenta años «es un gran éxito» y «un hito muy importante», aunque subraya que el principal valor no es solo la cifra, sino la continuidad del proyecto. «Cincuenta es un número simbólico, pero lo más importante es que la agrupación continúe, que tenga vida». Para que eso sea así, Costa también remarca la importancia de la escola de ball como garantía de futuro y celebra que haya nuevas generaciones dispuestas a mantener viva la entidad.

La gala de este sábado quiere ser una muestra de la fortaleza de Aires de Pagesia. Por ello se ha invitado a antiguos músicos y balladors, con la voluntad de que la celebración no sea solo de los miembros actuales, sino de todas las personas que han pasado por Aires de Pagesia a lo largo de estos cincuenta años. El acto será también una oportunidad para reencontrar generaciones y recordar que la cultura popular se mantiene viva cuando se comparte.

El fin de semana tendrá, además, otro momento destacado. El domingo, 7 de junio, a las 18 horas, en s’Escorxador, el Ayuntamiento de Sant Joan rendirá homenaje a Carles Costa Salom con el acto institucional de nombramiento como Hijo Predilecto de Sant Joan, en reconocimiento a su trayectoria y a su contribución humana, cultural y social al municipio.

Con estos dos actos, Sant Joan vivirá un fin de semana especialmente significativo para Aires de Pagesia y para la memoria cultural del pueblo: el sábado, con una gala abierta a la participación y a la emoción compartida; y el domingo, con el reconocimiento institucional a Carles Costa, que sembró la semilla de un proyecto que, cincuenta años después, sigue bailando.