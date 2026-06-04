Marratxí aprueba los presupuestos de 2026 entre críticas por el déficit municipal
Las cuentas municipales ascienden a 42,6 millones de euros, con un aumento del 10,8 %, mientras la oposición denuncia un déficit presupuestario superior a cinco millones
El Ayuntamiento de Marratxí aprobó los presupuestos para este año, siendo la primera vez desde la democracia que se aprueban después de siete meses de legislatura.
Los presupuestos ascienden a 42.608.018,72 euros, lo que representa un incremento del 10,8 % en relación con los del año pasado.
Las inversiones previstas para este ejercicio ascienden únicamente a 1.697.950,00 euros.
La oposición criticó las cuentas municipales, haciendo suyos los informes de los interventores, que indican un déficit presupuestario de más de cinco millones de euros.
Las intervenciones, tanto del equipo de gobierno, a cargo de Xisco Ferrà, concejal de Economía, defendiendo los presupuestos, como de la oposición, acusando al Ejecutivo de endeudar el consistorio, marcaron la nota dominante del pleno.
Durante el debate, el equipo de gobierno sacó a relucir actuaciones e inversiones del pasado, aunque no aclaró en qué consistían las inversiones previstas por valor de 1.697.950,00 euros.
En definitiva, fue un debate propio de la política actual: reproches y más reproches, pero sin aportar soluciones claras para el bienestar del pueblo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La demolición de Monport, símbolo de la corrupción urbanística en Mallorca, a la espera de unas correcciones técnicas
- Nace una alianza inédita para regenerar Mallorca 'de la montaña al mar
- Muere Joana Fornés, matriarca del Forn de Baix de Lloseta y del 'cardinal' más famoso de Mallorca
- La finca de Es Guix, en la Serra de Tramuntana, 'a disposición de todos los ciudadanos
- La edil de Urbanismo de Llucmajor se niega a parar las obras bajo sospecha porque tiene 'dudas
- Plazas, corales y xeremiers: los pueblos de Mallorca afinan una sola voz con ‘La Balanguera’
- Aporte vital al transporte público
- Marratxí recupera y protege el antiguo refugio de la Guerra Civil de Pòrtol