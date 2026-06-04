Investigan un caso de extrema crueldad animal tras la aparición de tres gatitos muertos en una colonia felina de Pollença

Una voluntaria de una colonia felina de Pollença vivió este miércoles una escena “espantosa” al encontrar los cuerpos sin vida de tres gatitos en la zona donde habitualmente cuida a los animales, tal y como ha denunciado la asociación Cat Protection Pollença. Según ha denunciado, los cachorros, de aproximadamente seis semanas, no pertenecían a la colonia, lo que hizo saltar inmediatamente las alarmas. Al parecer, alguien había abandonado allí a los tres gatos muertos.

Ante la gravedad de la situación, la voluntaria trasladó los cuerpos a un veterinario para su examen. Los resultados fueron "devastadores", según apunta la entidad. Al parecer, los tres gatitos presentaban lesiones extremadamente graves, con fracturas en el cráneo y el tórax. Uno de ellos tenía además un codo dislocado. Dos de los animales mostraban el cráneo fracturado en múltiples fragmentos, mientras que el tercero presentaba daños severos en la parte frontal de la cabeza, incluyendo nariz y boca.

El veterinario confirmó que las lesiones eran compatibles con un "traumatismo contuso de gran intensidad", según la versión de la citada asociación animalista, y descartó que pudieran haber sido causadas por un atropello o el ataque de otro animal, lo que apunta a un posible acto intencionado de violencia.

Los responsables de la colonia aseguran estar “desconsolados, enfadados y profundamente preocupados” por la seguridad de los gatos de la zona. Además, recuerdan que no es la primera vez que se producen hechos similares en el lugar, ya que el año pasado apareció un gatito abandonado dentro de una botella, que logró sobrevivir y posteriormente fue adoptado.

El caso ha sido denunciado ante la Policía, la Guardia Civil, el Ayuntamiento y los medios de comunicación. Asimismo, aseguran, se revisarán las cámaras de seguridad de los alrededores para tratar de identificar al autor o autores de los hechos.

Un empresario local ha ofrecido una recompensa por cualquier información que permita esclarecer lo ocurrido y llevar al responsable ante la justicia.

Desde la organización hacen un llamamiento a la ciudadanía para que colabore aportando cualquier dato relevante o informando sobre comportamientos sospechosos en la zona del Refugi del Pont Romà de la localidad 'pollencina'.

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“Una violencia como esta debería preocuparnos a todos”, señalan, insistiendo en que la crueldad hacia los animales no es un hecho aislado, sino un problema social que requiere la implicación de toda la comunidad.