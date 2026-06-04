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Gestión ambiental

El Govern somete a información pública la gestión de sa Dragonera

Ciudadanos, entidades y administraciones tendrán dos meses para presentar alegaciones al PORN y el PRUG, las principales herramientas de planificación del parque natural

Vista general de la isla de sa Dragonera, en el Ponent de Mallorca.

Vista general de la isla de sa Dragonera, en el Ponent de Mallorca. / Caib

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Redacción Part Forana

Andratx

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, mediante la dirección general de Medio Natural y Gestión Forestal, abre el periodo de información pública del nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural de sa Dragonera. Los anuncios se publican este jueves en el BOIB y permitirán recoger aportaciones de la ciudadanía, las entidades y las administraciones antes de que se aprueben definitivamente.

Según explica la Conselleria, el PORN es el instrumento que establece la ordenación general de los recursos naturales y fija los criterios de conservación y protección del espacio natural, mientras que el PRUG desarrolla estas directrices y regula los usos, las actividades y la gestión cotidiana del parque.

Según ha explicado el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, «sa Dragonera merece disponer de unos instrumentos de planificación actualizados que permitan afrontar los retos actuales de conservación y gestión y garantizar la preservación de sus valores naturales a largo plazo».

El conseller ha destacado que «el PORN vigente se aprobó en 1995 y el Parque Natural no dispone actualmente de un PRUG vigente, lo que pone de manifiesto la necesidad de actualizar estas herramientas para adaptarlas a la realidad ambiental y social actual».

El Govern argumenta que la revisión de ambos documentos "permitirá adecuar la planificación y la gestión de uno de los espacios naturales más emblemáticos de las Illes Balears, reconocido por sus elevados valores ecológicos, paisajísticos y de biodiversidad. Sa Dragonera alberga importantes colonias de aves marinas, especies endémicas como la lagartija de Sa Dragonera y una gran diversidad de hábitats de interés comunitario".

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha señalado que «estos documentos permitirán actualizar el marco de gestión del Parque y adaptarlo a la realidad ambiental y social actual, e incorporarán los conocimientos técnicos y científicos disponibles tras décadas de experiencia en su conservación».

Con la publicación de los anuncios en el BOIB se inicia la fase de información pública, audiencia a las personas interesadas y consulta a las administraciones afectadas prevista en la Ley de conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO). Durante un plazo de dos meses, la ciudadanía, las entidades, los sectores implicados y las administraciones públicas podrán examinar la documentación y formular las observaciones, aportaciones o alegaciones que consideren oportunas antes de que los planes se aprueben definitivamente.

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Finalmente, Simonet ha remarcado que «la participación pública contribuye a enriquecer estos instrumentos y a reforzar la implicación de la sociedad en la conservación de los espacios naturales protegidos».

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