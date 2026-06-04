La Autoridad Portuaria licita la gestión del restaurante del faro de Formentor por diez años

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha aprobado los pliegos de bases y cláusulas que regirán el concurso público para la explotación, mediante concesión administrativa, de varios espacios situados en el entorno del faro de Formentor, en el municipio de Pollença. El objetivo es destinarlos a usos de bar, cafetería y restaurante.

La licitación contempla la gestión de las instalaciones vinculadas a la cafetería y restaurante ubicados junto al faro, incluyendo diferentes espacios del edificio principal y dependencias anexas. El futuro adjudicatario podrá explotar el establecimiento durante un periodo máximo de diez años.

La cafetería del faro de Formentor permanece abierta al público desde 1995 y se ha consolidado como uno de los puntos de visita más emblemáticos de Mallorca, tanto para residentes como para turistas. Su ubicación privilegiada, en un entorno de alto valor paisajístico y ambiental, la convierte en un enclave singular dentro de la península de Formentor.

Con esta convocatoria, la APB pretende asegurar la continuidad de la actividad de restauración en el faro mediante un procedimiento abierto que permita seleccionar la propuesta más ventajosa para la gestión del espacio.

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En los últimos años, la actividad se ha mantenido gracias a una autorización temporal concedida en 2022 por el propio Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Con esta nueva licitación, el organismo da un paso adelante al impulsar una concesión de mayor duración que aportará estabilidad a la explotación de este establecimiento de referencia.