Algaida impulsa el nuevo instituto con la cesión del solar a Educación.

Algaida da un paso esencial para el futuro educativo del municipio. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Algaida eleva al pleno de este jueves la cesión de los solares a la conselleria de Educación para avanzar en la construcción del nuevo Instituto de Educación Secundaria de Algaida. Desde el consistorio se considera que este trámite supone “un paso decisivo e imprescindible” para que el proyecto pueda continuar adelante.

La cesión afecta a un solar de 7.396 metros cuadrados situado en el ámbito de Es Porrassar, con acceso por la calle de Sa Farinera. La parcela está calificada íntegramente como suelo urbano de equipamientos, no cuenta actualmente con ninguna construcción y se destinará expresamente a uso educativo. El expediente incorpora diferentes garantías para el Ayuntamiento de Algaida. Entre ellas, se establece que el plazo máximo para la construcción y autorización del centro será de cinco años desde la aceptación de la mutación demanial por parte del Govern. Además, si el centro no se construye dentro de este plazo por causa imputable a la Comunidad Autónoma, si no se destina a uso docente o si deja de tener este uso durante los treinta años siguientes, el solar revertirá al Ayuntamiento de Algaida.

La propuesta también contempla que, si las obras son declaradas proyecto de especial interés estratégico autonómico, la conselleria no tendrá que solicitar licencia urbanística municipal, aunque el proyecto deberá cumplir los mismos requisitos exigibles para obtenerla. Si no se diera esta declaración, la conselleria deberá pedir la licencia en el plazo máximo de un año desde la aceptación de la cesión. Una vez obtenidos los permisos, las obras deberán iniciarse en un máximo de seis meses y finalizar en un plazo de tres años.

El solar para construir el futuro IES en Algaida. / Aj.

Desde el equipo de gobierno defienden que la cesión responde a una necesidad real del municipio. “Algaida, Pina y Randa hace tiempo que necesitan este instituto. El crecimiento del municipio, las necesidades de las familias y el futuro de los jóvenes hacen que este proyecto sea una prioridad de pueblo”, señalan. Asimismo, destacan que apostar por el nuevo instituto supone reforzar la educación pública, la igualdad de oportunidades y la dotación de servicios del municipio. “Es una decisión que no solo mira al presente, sino que piensa en las generaciones que vienen”, subrayan desde el consistorio.

Otras propuestas

Además de la cesión del solar para la construcción del nuevo instituto, el pleno municipal también debatirá otras tres propuestas vinculadas a la igualdad y la memoria democrática. Una de ellas será la aprobación del Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Algaida 2026-2030, una herramienta de planificación que tiene como objetivo seguir impulsando políticas públicas de igualdad real entre mujeres y hombres. El documento parte de un diagnóstico actualizado de la realidad laboral y organizativa del consistorio y se estructura en siete ejes estratégicos, 22 objetivos y 50 acciones. Entre las medidas previstas figuran la incorporación de la perspectiva de género en la gestión municipal, el fomento de la conciliación, la prevención del acoso sexual, la promoción de la participación social y cultural de las mujeres, el uso del lenguaje inclusivo y el trabajo en favor de masculinidades igualitarias, corresponsables y no violentas.

En materia de memoria democrática, el equipo de gobierno propondrá la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal de Memoria Democrática de Algaida, bajo el lema “Sin memoria no hay futuro”. La norma quiere mantener vivo el compromiso municipal con la verdad, la justicia, la reparación y la dignidad de las víctimas, especialmente tras la derogación de la ley autonómica de memoria democrática. La ordenanza prevé actuaciones como la señalización de lugares significativos, la revisión de nombres de calles o espacios públicos, la organización de un acto institucional anual de reconocimiento, el apoyo a la localización e identificación de restos de víctimas y la creación de recursos educativos y divulgativos.

El texto también apuesta por herramientas modernas de difusión y participación, como una web específica, rutas de la memoria, códigos QR, un mapa interactivo, una línea del tiempo y espacios para que vecinos, vecinas y familias puedan aportar documentos, testimonios y recuerdos.

Finalmente, el pleno tratará la creación del Racó de la Memòria Democràtica, un espacio permanente de recuerdo y reflexión que se ubicará en la entrada del Cementerio Municipal de Algaida. El espacio incorporará la escultura “Mural d’en Frau”, cedida gratuitamente al Ayuntamiento por Pere Josep Pascual Sureda, y se completará con vegetación y una zona verde para convertir el entorno en un lugar digno, acogedor y abierto a la reflexión ciudadana.

Desde el equipo de gobierno se remarca que las cuatro propuestas reflejan una apuesta por los servicios públicos, la igualdad, los derechos y la memoria del municipio. El pleno ordinario se celebrará este jueves, 4 de junio, a las 18 horas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial de Algaida.