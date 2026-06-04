Alcúdia desafía el trazado oficial del segundo cable y pide por unanimidad nuevos estudios

El debate sobre el trazado del segundo cable eléctrico entre la península y Mallorca sigue muy vivo en Alcúdia. El punto de inflexión fue la salida a la luz, hace unos tres meses, de un informe externo encargado por el Ayuntamiento a la entidad Centre Balear de Biologia Aplicada (CBBA) que cuestionaba totalmente el proyecto consensuado entre la promotora Red Eléctrica de España, las instituciones implicadas y una asociación vecinal y valoraba como más adecuada la alternativa de la bahía de Alcúdia para la entrada del cable a la isla y no la opción de la bahía de Pollença, contemplada en el proyecto oficial.

Este jueves, el pleno ordinario celebrado en el Consistorio ‘alcudienc’ ha dado un paso más para reabrir de nuevo la opción de la entrada del cable por la bahía de Alcúdia y ha aprobado de forma unánime una moción firmada por todos los partidos con representación municipal y también por los dos ediles no adscritos (ex miembros de Vox) que insta a “actualizar” la cartografía submarina tomada como referencia por Red Eléctrica para definir el trazado del cable y decantarse por la bahía de Pollença como la alternativa menos invasiva contra las praderas de posidonia.

Y es que el citado informe de CBBA subraya presuntas “imprecisiones” en el mapa submarino usado por la promotora y constata que si entrara por la bahía de Alcúdia, aprovechando las conducciones de la central térmica de es Murterar, el cable provocaría menos daños a la posidonia. El dictamen externo recomendaba precisamente una actualización de la cartografía bionómica de referencia por Red Eléctrica porque tiene más de dos años, al entender que la presencia real de posidonia no se correspondería con la documentación usada por los redactores del proyecto a la hora de decantarse por la opción de la bahía de Pollença.

La moción apoyada por todos los partidos este jueves en Alcúdia solicita esta actualización mediante un trabajo de campo antes de que el trazado sea definitivo, con el objetivo de “tomar decisiones informadas y respetuosas con el medio ambiente". La propuesta aprobada insta también a incorporar la información actualizada al estudio del segundo cable y solicita que el calendario administrativo del proyecto se detenga a la espera de conocer los resultados del nuevo análisis sobre el fondo marino.

En este sentido, el pleno quiere curarse en salud antes de descartar definitivamente la entrada del cable por la bahía de Alcúdia, considerada como la opción más aceptada socialmente en el municipio porque, entre otros factores, evitaría la ejecución de un trazado terrestre de 13 kilómetros por el interior del municipio y el impacto asociado a la infraestructura eléctrica. “Las imprecisiones de la cartografía usada por Red Eléctrica podrían decantar a la promotora hacia un trazado equivocado”, ha advertido Maria Ramos, concejala de Unides Podem.

Por otra parte, el pleno ha rechazado totalmente otra moción vinculada también al segundo cable, presentada por Unides Podem, que reclamaba la implicación de la presidenta del Govern, Marga Prohens, para “analizar la alternativa de la entrada del segundo cable por la bahía de Alcúdia”.

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La portavoz de la citada coalición ha argumentado que la jefa del ejecutivo podría “impulsar” algunas iniciativas encaminadas a modificar el proyecto de Red Eléctrica como la presentación de una PNL en el Parlament, consultar casos similares en al ámbito de la Unión Europea o solicitar una reunión con el gobierno central sobre esta cuestión. También ha propuesto invitar a Prohens a una reunión abierta en el municipio para “analizar” la alternativa de la bahía de Alcúdia con los técnicos de CBBA. No obstante, el resto de partidos ha tumbado la propuesta porque la entidad que firma el informe ya explicó su contenido hace varias semanas en el municipio, entre otros argumentos.