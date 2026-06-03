Son Moragues impulsa en Valldemossa un proyecto para compensar la huella de carbono con agricultura regenerativa

El Govern ha incorporado al registro balear de huella de carbono un proyecto de absorción de CO2 mediante agricultura regenerativa en la finca de Son Moragues, en Valldemossa. Estas absorciones de carbono generadas podrán destinarse a mecanismos de compensación dentro del marco autonómico. Por otro lado, se ha autorizado una nueva metodología de cálculo de las absorciones de CO2, promovida por Fitaroni SL, en el marco del proyecto MarSenses, que incorpora un sistema específico para cuantificar las absorciones de carbono derivadas de prácticas de agricultura regenerativa. El modelo tiene en cuenta tanto el carbono capturado por la biomasa vegetal, como el incremento del carbono orgánico del suelo derivado de buenas prácticas agrarias, cultivos leñosos y sistemas de gestión regenerativa de las explotaciones. Con estas actuaciones, el Govern trata de reforzar un sistema que permite generar absorciones de carbono verificables dentro de Baleares y facilita que empresas y organizaciones "puedan compensar voluntariamente parte de sus emisiones mediante proyectos locales con beneficios ambientales y económicos para el territorio".

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha destacado que la transición climática tiene que convertirse también en "una oportunidad para generar valor añadido en las islas, reforzar el sector primario y movilizar inversión hacia proyectos con impacto positivo sobre el territorio". Asimismo, ha sostenido que el Govern construye un "marco fiable" y con "garantías" para que las empresas puedan avanzar en sus objetivos de descarbonización al colaborar con proyectos locales vinculados a la agricultura regenerativa, la mejora de los suelos y la captura de carbono en Baleares.

Nuevos protocolos

El registro balear de huella de carbono permite la inscripción de huellas de carbono, proyectos de reducción y proyectos de absorción de CO2, lo que genera un marco "transparente y verificable" para fomentar la descarbonización y la implicación del sector privado en la lucha contra el cambio climático. La Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático trabaja en la validación de nuevas metodologías y protocolos que permitan ampliar el número de iniciativas elegibles, especialmente las vinculadas a soluciones basadas en la naturaleza, la agricultura regenerativa y la mejora de los sumideros de carbono del territorio.