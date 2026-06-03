La renovación de los colectores de la depuradora de Muro-Can Picafort evitará vertidos contaminantes en s’Albufera

La dirección general de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental, dependiente de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, emitió el pasado 27 de mayo una declaración de impacto ambiental favorable para los proyectos de sustitución y reparación de los colectores asociados a la depuradora de Muro-Can Picafort, una actuación considerada esencial para mejorar la red de saneamiento y reducir riesgos ambientales en el entorno del parque natural de s’Albufera, a pesar de que a largo plazo la infraestructura de saneamiento que comparten la playa de Muro y Can Picafort será sustituida por una nueva depuradora de uso compartido.

Mientras la futura estación no sea una realidad, el ejecutivo pretende mejorar el funcionamiento de la actual depuradora con la realización de dos proyectos que pretenden paliar en parte los problemas históricos de contaminación asociados a la infraestructura ubicada junto a s’Albufera.

Los proyectos contemplan dos actuaciones principales. Por un lado, la sustitución del colector de salida de la depuradora, con una longitud de más de 1,1 kilómetros, actualmente construido en fibrocemento y afectado por averías y pérdidas. Por otro, la reparación del colector por gravedad que transporta aguas residuales desde Can Picafort hasta la estación de bombeo de Ses Salines, con un trazado de aproximadamente 1,2 kilómetros.

Ambas infraestructuras serán renovadas mediante la instalación de nuevas tuberías de polietileno, en el primer caso, y PVC, en el segundo, materiales más resistentes y seguros, según destaca la resolución del Govern. El objetivo es eliminar las fugas existentes que, según los informes, pueden estar afectando tanto al acuífero como a la zona húmeda de s’Albufera debido a infiltraciones de aguas depuradas o residuales.

La inversión global de las actuaciones supera los 3 millones de euros, sumando los presupuestos de ejecución de ambos proyectos, y el plazo previsto de las obras es de unos cinco meses en cada caso. Está previsto que los trabajos se realicen en periodos que minimicen las molestias y los impactos, especialmente en zonas sensibles y durante épocas de menor actividad biológica.

Uno de los aspectos más destacados de la resolución es que parte del trazado discurre dentro o en las inmediaciones del parque natural de s’Albufera de Mallorca, así como en espacios protegidos de la Red Natura 2000, incluyendo zonas ZEPA y ZEC. A pesar de ello, los estudios concluyen que no se producirán afecciones relevantes sobre los hábitats ni las especies protegidas, y que incluso la actuación tendrá efectos positivos al reducir el riesgo de vertidos contaminantes en una zona muy sensible desde el punto de vista ambiental.

En este sentido, los informes de los organismos consultados coinciden en que la renovación de los colectores permitirá mejorar el funcionamiento de la depuradora y eliminar problemas históricos de filtraciones. También se subraya que mantener la situación actual podría seguir deteriorando la calidad de las aguas subterráneas y del ecosistema de la zona húmeda.

La declaración ambiental establece un conjunto de condiciones estrictas. Entre ellas, destaca la obligación de garantizar la estanqueidad de las nuevas conducciones, incorporar indicadores de seguimiento para detectar posibles pérdidas, y aplicar medidas de protección de la fauna, como revisiones diarias de zanjas abiertas o prospecciones previas para evitar afecciones a especies sensibles.

Asimismo, se deberán extremar las precauciones para evitar vertidos accidentales durante las obras, controlar las emisiones de polvo y ruido, y gestionar adecuadamente los residuos, especialmente los derivados del fibrocemento. También se exigirá la designación de un auditor ambiental que supervise el cumplimiento de todas las condiciones, dado que el presupuesto supera el millón de euros.

Incumplimiento del PORN

Cabe destaca que el informe emitido por el Servicio de Espacios Naturales subraya que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de s’Albufera establece que la estación impulsora de Ses Salines (Salinetes de s’Illot) ubicada en el entorno del parque natural debía desmantelarse en el plazo máximo de seis años desde la entrada en vigor del citado plan (febrero de 2021) para integrarlo paisajísticamente en la zona, por lo que en principio no se cumplirá este requisito.

Asimismo, las conducciones que atraviesan o rodean el parque natural también debían ser eliminadas en el plazo de seis años “siempre que la eliminación no suponga un mayor impacto ambiental”.

El informe asume que el mantenimiento de estas infraestructuras incumple las directrices del PORN, aunque lo ve como un mal menor porque “se considera que como mínimo servirán para minimizar los riesgos derivados de futuras roturas y vertidos de aguas fecales o de deficiente calidad, y por ello se consideran unas actuaciones adecuadas”, concluye el dictamen del Servicio de Espacios Naturales recogido por la resolución ambiental del Govern.

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La depuradora que comparten la Playa de Muro y Can Picafort se ha quedado obsoleta desde hace años por el crecimiento acelerado de la población, especialmente la flotante, en ambas zonas turísticas del norte de la isla. Tras varias décadas de bloqueo institucional y desavenencias entre los municpios de Muro y Santa Margalida, hace pocos meses finalmente se ha acordado la construcción de una nueva depuradora de uso compartido que, a largo plazo, supondrá la eliminación de la actual infraestructura de saneamiento.