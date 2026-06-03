Obituario
Muere Joana Fornés, matriarca del Forn de Baix de Lloseta y del "cardinal" más famoso de Mallorca
El Forn de Baix, referente de la tradición repostera mallorquina desde 1850, dice adiós a la mujer que mantuvo vivo su legado familiar
Lloseta despide a Joana Fornés, que ha fallecido a los 94 años dejando una herencia marcada por los recuerdos compartidos, el esfuerzo de toda una vida y unos valores familiares profundamente arraigados en el Forn de Baix, uno de los hornos más antiguos y emblemáticos de Mallorca.
El establecimiento, fundado en 1850 por Gabriel Pou y conocido especialmente por elaborar el cardinal original y más famoso de Mallorca, dice adiós a su matriarca. Durante generaciones, el Forn de Baix ha sido mucho más que un negocio familiar: ha sido un punto de encuentro, una tradición viva y un símbolo de identidad para Lloseta.
Receta original
Cinco generaciones después, la familia mantiene intacto el amor por el horno y por el oficio, conservando recetas, maneras de hacer y una dedicación que ha pasado de generación en generación. Entre sus elaboraciones más reconocidas destaca el cardinal de Lloseta, preparado con receta propia y fiel al sabor de siempre. Este esponjoso bizcocho relleno de merengue y nata fue creado por Biel Pou allá por los años 60-70. Así, la receta se ha transmitido de generación en generación en la familia Pou,
Joana Fornés deja el recuerdo de una vida ligada a la familia, al trabajo y a una tradición que forma parte de la memoria sentimental del municipio. El tanatorio en memoria de Joana Fornés tendrá lugar este miércoles, de 15.30 a 18.30 horas. El funeral se celebrará a las 19.30 horas.
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