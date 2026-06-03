Muere Joana Fornés, matriarca del Forn de Baix de Lloseta y del "cardinal" más famoso de Mallorca

Lloseta despide a Joana Fornés, que ha fallecido a los 94 años dejando una herencia marcada por los recuerdos compartidos, el esfuerzo de toda una vida y unos valores familiares profundamente arraigados en el Forn de Baix, uno de los hornos más antiguos y emblemáticos de Mallorca.

El establecimiento, fundado en 1850 por Gabriel Pou y conocido especialmente por elaborar el cardinal original y más famoso de Mallorca, dice adiós a su matriarca. Durante generaciones, el Forn de Baix ha sido mucho más que un negocio familiar: ha sido un punto de encuentro, una tradición viva y un símbolo de identidad para Lloseta.

El famoso 'cardinal' del Forn de Baix, en versión mini. / Forn de Baix

Receta original

Cinco generaciones después, la familia mantiene intacto el amor por el horno y por el oficio, conservando recetas, maneras de hacer y una dedicación que ha pasado de generación en generación. Entre sus elaboraciones más reconocidas destaca el cardinal de Lloseta, preparado con receta propia y fiel al sabor de siempre. Este esponjoso bizcocho relleno de merengue y nata fue creado por Biel Pou allá por los años 60-70. Así, la receta se ha transmitido de generación en generación en la familia Pou,

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Joana Fornés deja el recuerdo de una vida ligada a la familia, al trabajo y a una tradición que forma parte de la memoria sentimental del municipio. El tanatorio en memoria de Joana Fornés tendrá lugar este miércoles, de 15.30 a 18.30 horas. El funeral se celebrará a las 19.30 horas.