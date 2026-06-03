Mancor de la Vall despide a Biel Pocoví Pou, alcalde durante más de tres lustros

El municipio de Mancor de la Vall llora la pérdida de Biel Pocoví Pou, quien fue alcalde de la localidad entre 1979 y 1995 por la UCD. Fue el primer alcalde del municipio una vez recuperada la democracia.

Pocoví dedicó buena parte de su vida al servicio público, liderando el Ayuntamiento en una etapa marcada por importantes transformaciones y consolidando las bases del desarrollo municipal. Su compromiso, cercanía y vocación de servicio le granjearon el respeto de sus vecinos y vecinas, así como el reconocimiento de toda una generación.

Durante su periodo en el consistorio, se creó la primera asociación de la tercera edad del municipio (1980) y se inauguró el Casal de Cultura (1987), entre otras actuaciones.

El Ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial, los días 3 y 4 de junio, en señal de duelo y reconocimiento a su trayectoria.

En 2025, con motivo del centenario de la independencia municipal, el Ayuntamiento reunió a los cinco alcaldes de la etapa democrática, siendo Biel Pocoví el primero de ellos.

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Familiares, amistades y toda la ciudadanía despiden hoy a un hombre que dedicó su vida a su pueblo. Su recuerdo permanecerá vivo en Mancor de la Vall.