El Hospital de Manacor estrena taquillas inteligentes para dispensar medicación

El Hospital de Manacor ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema inteligente de dispensación de medicación por medio de taquillas automatizadas, dirigido a los pacientes externos que necesitan tratamientos hospitalarios de manera periódica.

Este nuevo sistema, gestionado por el Servicio de Farmacia, incorpora 39 compartimentos inteligentes, 14 refrigerados y 25 de temperatura ambiente, que permiten a los usuarios recoger su medicación de manera autónoma, rápida y segura, sin necesidad de pasar por el mostrador de atención.

Según explica la Conselleria, "el sistema está pensado para reducir tiempos de espera y mejorar la accesibilidad al servicio, facilitando la recogida de los tratamientos fuera de las horas de máxima afluencia y adaptándose mejor a las necesidades laborales y personales de los pacientes".

Las taquillas inteligentes funcionan con un sistema de identificación segura —con código personal, tarjeta sanitaria o código QR— que permite desbloquear automáticamente el compartimento en el que el Servicio de Farmacia ha depositado previamente la medicación.

Una sanitaria del hospital prueba las nuevas taquillas. / Caib

El sistema registra cada dispensación, garantiza la trazabilidad del medicamento e incorpora controles de temperatura y medidas de seguridad que garantizan los estándares máximos de calidad asistencial. El servicio se ofrecerá a pacientes con necesidades de conciliación de horario y cumplidores con su proceso farmacoterapéutico.

"Este nuevo modelo de dispensación se complementa con atención farmacéutica no presencial, por medio de herramientas de telefarmacia, que permiten mantener el seguimiento clínico y asistencial de los pacientes sin necesidad de desplazamientos continuos al centro hospitalario, con un código personal", añade el Govern.

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La iniciativa se enmarca en la estrategia de la Gerencia del Hospital de Manacor para "avanzar hacia un modelo de atención más accesible, flexible y centrado en el paciente, apostando por la innovación tecnológica como herramienta clave para la mejora continua de los servicios sanitarios".