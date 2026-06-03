Felanitx sanciona a dos jóvenes de 18 años por actos vandálicos durante la Fira de Maig

La Policía Local de Felanitx ha identificado a dos jóvenes, ambos de 18 años, como responsables de los daños causados a varios elementos decorativos instalados en la vía pública con motivo de la feria del pasado mes de mayo. Los hechos se produjeron durante la madrugada del 5 de mayo en el centro de la localidad 'felanitxera'.

La alerta se activó tras la comunicación de varios vecinos a la alcaldesa, Catalina Soler, quienes informaron de la destrucción de la decoración festiva. Los elementos afectados se encontraban en la intersección de la calle Major con la calle Jaume I y en la Font de Santa Margalida. Se trataba de estructuras ornamentales de madera con forma de lápices, que habrían sido dañadas entre la noche del 4 de mayo y la mañana del día siguiente.

La investigación policial se centró en el análisis de las imágenes del sistema de videovigilancia. Tras revisar las grabaciones de una cámara situada en la plaza, se pudo establecer que a las 00,02 horas un grupo de cuatro jóvenes se reunió en la zona y, apenas dos minutos después, dos de ellos manipularon la decoración hasta desmontarla y provocar los daños.

Otra de las imágenes difundidas por el Ayuntamiento de Felanitx. / Ajuntament

Gracias a las imágenes y a las posteriores pesquisas, el pasado 23 de mayo se completó la identificación de los implicados, confirmándose su participación directa en los hechos.

La Policía Local ha tramitado las correspondientes actas de infracción en virtud de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana. En concreto, se les atribuye una infracción por daños en bienes de uso público, por la que cada uno deberá hacer frente a una sanción de 350 euros.

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