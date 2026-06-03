Denuncian fallos en el sistema de climatización del Hospital de Inca

Durante estos días de calor intenso en Mallorca los aparatos de aire acondicionado han empezado a cumplir una función imprescindible en muchos domicilios y centros de trabajo tanto públicos como privados, y especialmente en los centros sanitarios. No obstante, en el Hospital de Inca se han producido quejas por la falta de aire acondicionado en algunas plantas del complejo sanitario que ha afectado de forma especial a pacientes y trabajadores.

Fuentes procedentes de la plantilla laboral aseguran que desde hace aproximadamente una semana la refrigeración apenas se nota en algunas plantas, hasta el punto de que los pacientes «se quejan del calor» y los sanitarios tienen que trabajar en unas condiciones más duras de lo habitual. También explican que algunas personas ingresadas en el Hospital «han tenido que comprar ventiladores» para combatir el calor.

«Las condiciones son inhumanas para trabajar sin aire acondicionado, y las habitaciones parecen saunas», añaden las fuentes consultadas.

Por su parte, desde el centro hospitalario de referencia en la comarca del Raiguer admiten que durante el domingo por la tarde se produjo un «problema puntual» durante un par de horas en dos habitaciones, aunque «fue subsanado» de forma rápida. En los últimos días, aseguran, «no hay ningún problema estructural con el aire acondicionado». Las fuentes consultadas explican que cuando empiezan los días de calor o de frío "se tienen que reajustar" algunas estancias, pero niegan que actuamente exista alguna deficiencia en el sistema de refrigeración.

Noticias relacionadas

Las fuentes procedentes de la plantilla cuestionan esta versión e insisten en que el calor es «insoportable», y sobre todo cuando «da el sol en las habitaciones». Reconocen que en la planta baja, donde está la recepción del Hospital, el aire acondicionado «se nota», así como en las áreas de consultas externas, aunque en otras plantas «por desgracia no se nota de ninguna manera», dificultando la estancia tanto a los pacientes ingresados como a sus familiares, así como a los sanitarios.