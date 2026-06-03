Cien años de la patata que cambió la economía de sa Pobla

La Fira Nocturna de la Patata, que tendrá lugar este viernes y sábado, coincide con los cien años de la llegada a sa Pobla de la semilla de patata de la variedad Royal Kidney para experimentar su cultivo en la finca “Son Señó”, propiedad del comerciante de la localidad Pedro Antoni Aguiló, de “Can Pere Antoni”, aconsejado por un comerciante de Mataró con el que mantenía relaciones comerciales.

Aquel cultivo experimental de la citada variedad marcaría el principio de la historia de una aventura, la exportación de la patata poblera al Reino Unido, que cambió e impulsó el motor económico de un pueblo y que todavía perdura un siglo después, habiéndose extendido la exportación de otras variedades del tubérculo a otros países del norte de Europa.

Aunque la primera exportación documentada se produjo en 1927, la historia comenzó a gestarse un año antes, con la llegada de la semilla y las primeras pruebas de cultivo en tierras pobleres. Las primeras referencias escritas aparecen en la revista local El Terruño —publicada entre 1927 y 1929—, que recogió con detalle aquella experiencia pionera.

En su número ocho, la publicación señalaba: “No es extraño que el señor Aguiló, quien fue el único que el año pasado ensayó este cultivo, haya suprimido el trigo y otras plantaciones que solían alternar en nuestro antiguo sistema”. La crónica añadía que la finca de Son Señó, sembrada íntegramente con esta variedad de patata, ofrecía “más bien el aspecto de un delicioso jardín que no el de un prosaico huerto de producción económica”. Aquel mismo texto recogía también las palabras del comerciante Mas Balaguer, de Mataró, quien consideraba que las tierras de sa Pobla eran especialmente adecuadas para esta explotación agrícola. Su pronóstico resultó premonitorio: “Este nuevo cultivo será la riqueza de sa Pobla”.

Exportación a Inglaterra

Los archivos municipales y las publicaciones locales y regionales constituyen una valiosa fuente documental para reconstruir la historia de la exportación de la patata de sa Pobla al mercado británico. También permiten valorar la importancia que este cultivo tuvo —y continúa teniendo— para el tejido económico y social de un pueblo que fue pionero en Mallorca en la comercialización exterior de productos agrícolas. Antes de la patata, sa Pobla ya había experimentado con éxito la exportación de judías a diferentes mercados. Sin embargo, la Royal Kidney abrió una nueva etapa de prosperidad agrícola y comercial.

La revista El Terruño fue el primer medio local que se hizo eco de aquella aventura, entonces considerada extraña y arriesgada. En su edición del 27 de marzo de 1927 informaba de la visita a sa Pobla de importantes productores y comerciantes de Mataró, una región que ya cultivaba a gran escala la patata inglesa. Aquellos visitantes quedaron gratamente sorprendidos por la calidad de los cultivos poblers.

La publicación anunciaba además que se había fletado un vapor para el 25 de abril con destino a Londres, destinado a transportar la primera producción de patata temprana cultivada en sa Pobla.

La localidad catalana de Mataró ya había iniciado hacia 1910 el cultivo de esta variedad inglesa, adaptada especialmente a la exportación. La importancia de este producto fue tal que, en 1932, se declaró obligatoria la denominación de origen “Mataró” para la patata de esta variedad producida en la comarca y zonas limítrofes.

En sa Pobla, la nueva cosecha despertó una enorme expectación. La prensa local la presentó como una oportunidad de prosperidad para todo el municipio. En otra crónica, El Terruño daba cuenta de la primera expedición del tubérculo pobler hacia Gran Bretaña: “La cosecha de patata temprana ha empezado con gran actividad para embarcar la mayor cantidad posible en el vapor que saldrá de Palma con destino a Inglaterra”. Según aquella información, la patata se cotizaba entonces a 35 pesetas los cien kilos. La crónica mencionaba también el vapor Aragón, de la compañía Transmediterránea, como uno de los encargados de transportar el género recolectado en sa Pobla.

Otro artículo de la misma revista, titulado Con vistas a un filón, reflejaba el entusiasmo del momento al hablar de “una importante cascada de libras esterlinas” al alcance del pueblo gracias a la introducción del cultivo de la Kidney blanca temprana, originaria de Inglaterra.

La primera recolección tuvo lugar el jueves 10 de abril de 1927, una fecha histórica para el devenir económico de sa Pobla. A partir de entonces, el municipio conservó y cuidó con esmero un cultivo que se convirtió en motor de su economía y fuente de riqueza para numerosas generaciones.

Las informaciones de la época señalan a Pere Antoni Aguiló y al propietario agrícola Pedro Serra Bennàssar “Corró” como los primeros productores de patata Kidney en sus respectivos huertos. La primera expedición al Reino Unido fue de 1.536 kilos y se realizó vía Marsella y Barcelona.

A las puertas del centenario de aquella primera exportación, que se cumplirá en 2027, sa Pobla recuerda este 2026 el origen de una historia agrícola iniciada con un ensayo en las marjals. Un siglo después, la patata continúa siendo uno de los grandes símbolos de identidad del municipio y una pieza clave de su memoria económica y social.