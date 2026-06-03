Capdepera denuncia actos vandálicos en la nueva barrera de acceso restringido a Cala Agulla

El Ayuntamiento de Capdepera ha lamentado los desperfectos ocasionados durante la pasada madrugada en la nueva barrera de acceso restringido a Cala Agulla, instalada recientemente con el objetivo de mejorar la gestión, el control y la conservación de este enclave natural, uno de los espacios más emblemáticos del municipio.

La instalación de esta barrera supuso una inversión inicial de 598,95 euros procedentes de fondos públicos. Ahora, como consecuencia de estos actos incívicos, el Consistorio tendrá que destinar nuevos recursos económicos a su reparación, una intervención que, según recuerdan desde el Ayuntamiento, “se podría haber evitado” y que acaba repercutiendo en el conjunto de la ciudadanía.

Desde la institución municipal han querido recordar que el patrimonio público “es de todos y todas” y que su conservación requiere el compromiso y la colaboración de vecinos, visitantes y usuarios. En este sentido, han subrayado que actuaciones como la registrada en Cala Agulla no solo provocan daños materiales, sino que también dificultan las tareas de mantenimiento y mejora de los espacios públicos.

Llamamiento al civismo

Por este motivo, el Ayuntamiento de Capdepera ha hecho un llamamiento al civismo y al respeto hacia los equipamientos y elementos municipales, especialmente en entornos naturales de gran valor ambiental y paisajístico como Cala Agulla.

Asimismo, el Consistorio ha señalado que continuará trabajando de forma coordinada con el Parc Natural de la Península de Llevant y con el resto de administraciones implicadas para favorecer la conservación, el buen uso y la sensibilización ciudadana en este entorno, con el objetivo compartido de preservarlo en las mejores condiciones posibles.