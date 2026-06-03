Historia local
Can Picafort conmemora el 115 aniversario de su creación legal con una conferencia
La investigación de Pep Servera sitúa el 2 de junio de 1911 como el “bautizo” oficial del núcleo costero de Santa Margalida
La sala polivalente de la biblioteca de Can Picafort se llenó este pasado martes 2 de junio de vecinos y personas interesadas en conocer más sobre la historia del municipio, en un acto que sirvió para conmemorar el 115 aniversario de la creación legal del núcleo costero del municipio de Santa Margalida.
Gracias a la labor investigadora de Pep Servera, los asistentes pudieron conocer que fue precisamente el 2 de junio de 1911 cuando el entonces gobernador civil, Agustín de la Serna, autorizó la creación de una colonia dentro de la posesión de Son Bauló, situada entre el Clot de s’Aigua Dolça y el Clot de s’Alga, también conocido como Clot d’en Barret.
Aunque antes de esa fecha ya existían algunas edificaciones, como la casa del médico Garau o la fonda Mandilego —construidas con permiso del propietario de la posesión—, no fue hasta esa autorización oficial cuando se pudieron escriturar las viviendas. Este hecho marca, según la investigación, el nacimiento legal de Can Picafort, que con el tiempo evolucionaría hasta convertirse en el núcleo turístico actual.
Servera ha dado a conocer estos datos en los últimos años tras analizar diversa documentación histórica, entre la que destacan las escrituras de las primeras casas construidas en la zona.
El acto fue presentado por la concejala de Cultura, Rocío Romero, mientras que el técnico de Cultura, Miquel Àngel Sastre, se encargó de introducir al conferenciante. La clausura corrió a cargo del alcalde de Santa Margalida, Martí Àngel Torres.
La jornada finalizó en un ambiente distendido, donde los asistentes pudieron brindar con una copa de cava y degustar una tarta elaborada especialmente para la ocasión.
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