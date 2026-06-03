Calvià destina 70.000 euros en ayudas para la reactivación del sector agrícola y ganadero en 2026

El Ayuntamiento de Calvià ha puesto en marcha la nueva convocatoria de ayudas económicas destinadas a fomentar la reactivación y transformación estructural de la actividad agraria y ganadera del municipio para el año 2026.

Con un presupuesto total de 70.000 euros, el Consistorio informa de que esta línea de subvenciones tiene como "objetivo prioritario dotar de respaldo financiero a un sector que afronta retos clave como la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), el desarrollo tecnológico y las crecientes exigencias medioambientales".

Las solicitudes se podrán presentar hasta el próximo 27 de junio de 2026. Las bases completas de la convocatoria ya se encuentran publicadas en el Boletín Oficial de Balears (BOIB) y pueden consultarse en la web municipal.

Según detalla el Ayuntamiento, se han abierto seis líneas de actuación subvencionables: adquisición de abonos; compra de arbolado para plantación de exclusiva de especies tradicionales; alimentación animal; Inversiones orientadas a la conservación del entorno, tales como la protección de variedades locales de semillas, el fomento de razas autóctonas mallorquinas, técnicas de control biológico de plagas, sistemas de ahorro de agua y prácticas de agricultura ecológica; y mantenimiento de árboles singulares.

Perfiles de beneficiarios

La convocatoria distingue dos perfiles de beneficiarios. Por una parte se apunta a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que actúen como titulares o arrendatarias de explotaciones agrícolas o ganaderas ubicadas en Calvià.

Por otra parte, también pueden optar entidades sin ánimo de lucro con domicilio social y ámbito de actuación en Calvià, que estén debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y cuyos fines estén vinculados a la promoción y mejora del ámbito rural.