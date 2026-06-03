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Bunyola recupera el horno de cal de sa Cuina, en la Comuna: sale a la luz tras décadas de abandono

Restauran esta estructura del bosque comunal, que estaba en desuso desde la década de 1920, con la colaboración de voluntarios, estudiantes y personal municipal

Bunyola recupera el antiguo horno de cal de sa Cuina, en la Comuna

Bunyola recupera el antiguo horno de cal de sa Cuina, en la Comuna

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Bunyola recupera el antiguo horno de cal de sa Cuina, en la Comuna / Ajuntament de Bunyola

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Jaume Mateu Verdera

Jaume Mateu Verdera

Bunyola

Bunyola ha recuperado un pequeño pero valioso trozo de su historia. El antiguo horno de cal de sa Cuina, en la Comuna, una estructura que llevaba años abandonada y degradada, vuelve a ser visible tras los trabajos de restauración impulsados en los últimos meses.

El horno, que según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, dejó de utilizarse hacia el año 1920, forma parte del patrimonio etnológico del municipio y de la memoria de las generaciones que vivieron y trabajaron en la montaña bunyolina. Su recuperación permite rescatar una pieza vinculada a los antiguos oficios forestales y a la actividad tradicional de la Comuna.

Limpieza, consolidación y retirada de escombros

Los trabajos han incluido el desbroce del entorno y la tala de los pinos que habían crecido en el interior de la estructura, así como la reparación de los desperfectos acumulados durante décadas.

También se han consolidado las paredes interiores y exteriores del horno y el portal de acceso. Además, se han retirado 18 metros cúbicos de tierra y piedras que ocultaban buena parte de la construcción.

Un proyecto con participación local

La intervención ha sido posible gracias al trabajo conjunto del personal del Ayuntamiento de Bunyola, voluntarios del IES Guillem Sagrera y estudiantes en prácticas.

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En la fase final también ha participado Lluc Verdera, estudiante de Gestión Forestal del IES Joan Taix. Su implicación tiene un valor simbólico añadido, ya que su abuelo fue el último cortador de pinos que trabajó en la Comuna.

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