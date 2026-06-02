El torrent Major de Sóller recupera sus muros de contención tras casi diez años de espera

Con una inversión que se situará en los 510.000 euros, la conselleria del Mar i del Cicle de l’Aigua está llevando a cabo una importante inversión para mejorar la seguridad del torrent Major de Sóller con la reconstrucción de varios tramos del muro de contención que se habían derrumbado. Los trabajos se iniciaron recientemente y actualmente se centran en dar forma a los cimientos sobre los que se asentará el nuevo muro de contención. El proyecto prevé la reconstrucción de 250 metros lineales de muro al paso del torrente por el núcleo de l’Horta, una zona potencialmente inundable y por la que el ayuntamiento había pedido su reparación.

Según prevé el proyecto técnico, se reconstruirán tres tramos de muro que suman 250 metros. Los tres tramos están ubiados cerca de los puentes den Barona y del tranvía. Los trabajos se iniciaron con el desbroce de la zona donde habían proliferado los cañaverales, la realización de movimientos de tierras y la excavación de una gran zanja que ahora se rellena de hormigón para sentar la base de los muros. El proyecto prevé que sean muros de hormigón armado de cuatro metros de altura que quedarán cubiertos de piedra vista en la cara interior del torrente. Actualmente se trabaja en varios tramos a la vez para finalizar la fase de construcción de los cimientos.

Además de la reconstrucción de los muros, el proyecto de la conselleria del Mar i del Cicle de l’Aigua prevé realizar otra actuación aguas arriba, en la zona conocida como el Gorg den Bessó. El paso de agua ha provocado un proceso erosivo al muro del torrente en una zona donde discurre el trazado de la vía del tranvía. Este boquete, en la base del muro, también será rellenado con hormigón y piedras para asegurar la solidez de las paredes del torrente.

Reivindicado desde 2017

La ejecución de estas obras forma parte de un proyecto que comenzó a fraguarse en el año 2017, cuando la caída de un tramo del muro alertó al ayuntamiento de Sóller. Por entonces el consistorio reclamó al Govern la reconstrucción de los muros dañados del cauce, una actuación que ha comenzado a materializarse casi diez años después. El ayuntamiento alegó el peligro que suponía para la barriada de l’Horta el mal estado de estos muros en caso de que se produjera una ‘torrentada’, ya que podría inundar la zona del municipio que se encuentra a menor cota.

Las obras se realizan en esta época del año debido a la escasez de agua que fluye por el torrente de Sóller.