El reto de salvar la última semilla de posidonia llega a las aulas de Baleares

Más de 200 escolares de Baleares se convertirán esta semana en biólogos marinos por un día para conocer de cerca la importancia de la Posidonia oceanica, una especie endémica del Mediterráneo clave para la biodiversidad marina y la lucha contra el cambio climático. Redeia y la Fundación Ecomar llevarán a cuatro centros educativos de Baleares su Taller Bosque Marino, una iniciativa didáctica destinada a impulsar la educación ambiental y sensibilizar al alumnado sobre la conservación de los ecosistemas marinos. La actividad se celebra esta semana coincidiendo con Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora cada 5 de junio.

Durante los talleres, alumnos de quinto y sexto de Primaria y primero de ESO aprenderán por qué la posidonia es fundamental para la salud del Mediterráneo. Esta planta marina contribuye a proteger la biodiversidad, actúa como sumidero de carbono y refuerza la resiliencia de los ecosistemas marinos frente a los efectos del cambio climático.

Imagen de uno de los talleres impartidos en centros escolares. / Redeia

La actividad combina aprendizaje y juego. En una primera parte, los escolares reciben una charla educativa de entre 30 y 40 minutos en la que se les explica cómo es la posidonia, cuál es su morfología, qué beneficios aporta y cuáles son las principales amenazas que afronta. También conocen los métodos de replantación de esta especie.

En este apartado, el alumnado balear descubrirá además que en la bahía de Pollença se llevó a cabo una replantación de dos hectáreas de posidonia mediante una metodología científica pionera desarrollada por Redeia y el Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA-CSIC). Seis años después de su plantación, esta pradera submarina ha alcanzado una tasa de supervivencia superior al 90%.

La segunda parte del taller adopta el formato de un escape room. En esta dinámica, los escolares asumen el papel de biólogos marinos y deben resolver distintas pruebas para lograr salvar la última semilla de posidonia. A través del juego, los participantes ponen en práctica los conocimientos adquiridos y toman conciencia de la necesidad de proteger este ecosistema.

En Alcúdia

En Mallorca, los talleres se celebrarán en el CEIP S’Albufera, este martes 2 de junio, y en el CEIP Puig de San Martí, el jueves 4, ambos en Alcúdia. En Menorca, la actividad tendrá lugar el miércoles 3 en el IES Maria Àngels Cardona, en Ciutadella. La semana concluirá el viernes 5 de junio en el IES Sa Blanca Dona de Eivissa.

La propuesta se enmarca en la plataforma Bosque Marino de Redeia, cuyo objetivo es fomentar la conservación de los ecosistemas marinos mediante acciones de protección activa y pasiva, la promoción del conocimiento científico y el desarrollo de actividades de educación y sensibilización ambiental.

Con esta iniciativa, Redeia y la Fundación Ecomar avanzan en su objetivo común de promover soluciones concretas para la conservación marina y fomentar una cultura ambiental basada en el conocimiento científico, la participación y la acción.