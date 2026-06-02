La Policía Local de Consell consolida toda su plantilla
Santiago Mascaró toma posesión como funcionario de carrera y completa la consolidación del cuerpo municipal
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Consell
Hoy ha tenido lugar la toma de posesión de Santiago Mascaró como funcionario de carrera de la Policía Local de Consell, tras obtener su plaza en propiedad.
Con esta incorporación definitiva, la plantilla del cuerpo queda totalmente consolidada, ya que todos sus miembros pasan a tener la condición de funcionarios de carrera.
Desde la Policía Local de Consell se ha felicitado a Mascaró por esta nueva etapa profesional y se ha agradecido su dedicación al servicio público y a la ciudadanía del municipio.
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