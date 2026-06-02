El museo de Manacor celebra sus primeros cien años de historia

El Museu d’Història de Manacor cumple 100 años desde su inauguración como Museo Arqueológico Municipal en 1926. El Ayuntamiento ya se ha puesto manos a la obra para celebrarlo como se merece. Y es por ello que este sábado se llevará a cabo el espectáculo musical y escénico ‘100 anys, 100 mirades’ en la Torre de los Enagistes, sede del museo actual.

Cartel '100 anys, 100 mirades'. / Sebastià Sansó

Los orígenes del museo se remontan a las excavaciones arqueológicas del yacimiento paleocristiano de Son Peretó, impulsadas por el sacerdote Joan Aguiló a principios del siglo XX. Con las piezas que reunió, el 6 de junio de ese mismo año se inauguraba oficialmente el Museo Arqueológico Municipal, al tiempo que curiosamente también se adquiría otra torre histórica, en este caso la de ses Puntes.

A lo largo de cien años, el museo ha pasado por diferentes sedes —la Torre de ses Puntes, el convento de los Dominicos, las dependencias municipales dels Dolors y, desde 1991, la Torre de los Enagistes— y ha evolucionado de un museo eminentemente arqueológico hacia un equipamiento cultural de carácter social, participativo y comprometido.

Durante las últimas décadas, el museo manacorí ha impulsado iniciativas pioneras en Balears, como la aprobación del primer plan de accesibilidad de un museo del archipiélago, la organización de las primeras Jornadas de Arqueología o las primeras Jornadas de Museos y Sostenibilidad, consolidándose como una institución de referencia dentro del ámbito museístico.

Un viaje

El espectáculo 100 anys, 100 mirades" ha sido concebido como un recorrido emocional y divulgativo por las diferentes etapas del museo y de la sociedad manacorina. La propuesta combinará, este sábado a las 21h, música en directo, interpretaciones teatrales, proyecciones y entrevistas grabadas con personas vinculadas a la historia del museo.

El acto comenzará con la interpretación al piano del Te Deum a cargo de Toni Sánchez, profesor del Conservatorio de Manacor, la misma pieza que se interpretó durante la inauguración del museo en 1926.

Presentado por Marina Nicolau y Guillem Galmés, el espectáculo revisará episodios clave de la historia de la institución, desde la figura de mossèn Joan Aguiló y los primeros años del museo, hasta la consolidación de la Torre de los Enagistes como sede actual, pasando por las diferentes colecciones, las transformaciones sociales de cada época, la labor de los arqueólogos, la implicación de los Amigos del Museo y las políticas de inclusión y accesibilidad que han marcado el museo contemporáneo.

La directora, Magdalena Salas, ha explicado que el espectáculo de este sábado representa el pistoletazo de salida de las celebraciones del centenario, pero que será el próximo mes de septiembre cuando se presentará el programa completo de actividades que se extenderá a lo largo de todo un año.

Noticias relacionadas

Celebramos cien años de un proyecto colectivo que ha preservado la memoria de Manacor y que continúa evolucionando para conectar el patrimonio con la sociedad. Este centenario es una oportunidad para reconocer todo el trabajo realizado y para imaginar el museo de los próximos cien años”, ha dicho el alcalde de Manacor, Miquel Oliver.