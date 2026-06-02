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Muere Damià Terrasa, histórico panadero de s’Alqueria Blanca

Conocido por su carácter afable, cercano y de buen humor, Damià des Forn deja un profundo recuerdo entre sus familiares, amigos y vecinos de la comarca

FOTOS | Muere Damià Terrasa, histórico panadero de s’Alqueria Blanca

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En la I Fira des Segar i es Batre de s’Alqueria Blanca junto a su especialidad de ensaimadas, en junio de 2013. / Jaume Rigo

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Jaume Rigo

Santanyí

Este lunes falleció a los 87 años en s’Alqueria Blanca, su localidad natal, Damià Terrasa Vallbona, conocido popularmente como Damià des Forn. Era una persona muy apreciada en la comarca y estuvo estrechamente vinculado al Forn i Pastisseria Terrasa, histórico negocio familiar situado en la calle Ramon Llull de s’Alqueria Blanca.

Nacido el 24 de diciembre de 1938, Damià heredó décadas más tarde la panadería que sus padres, Pere Terrasa Rigo (1904-1976) y Apol·lònia Vallbona Quetglas (1910-1996), habían abierto en 1936. Actualmente, el establecimiento continúa en manos de su esposa y de su hija Apol·lònia.

Historia familiar

La historia familiar de los Terrasa en s’Alqueria Blanca se remonta al bisabuelo del fallecido, Damià Terrasa Nicolau (1849-1906), natural de Campos, herrero de profesión y conocido como es Ferrer Coix. Se instaló en s’Alqueria Blanca tras casarse con Catalina Rigo Barceló Gararany (1850-1934), donde ejerció su oficio. Sería su nieto, Pere Terrasa Rigo, quien pondría en marcha el negocio de panadería que, con el paso del tiempo, se convertiría también en pastelería especializada en ensaimadas y que hoy cuenta con establecimientos en s’Alqueria Blanca, Cala d’Or y Santanyí.

El carácter afable, cercano y de buen humor de Damià Terrasa le granjeó numerosas amistades, que hoy lamentan profundamente su pérdida. Damià deja viuda, Àntònia Rigo Rigo (1942), y dos hijos, Apol·lònia (1967) y Pere (1972). El funeral por su alma tiene lugar este martes en la parroquia de s’Alqueria Blanca.

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