MÀR Poètic 2026: Porto Cristo celebra cuatro días de poesía, música y artes escénicas

Porto Cristo acogerá del 11 al 14 de junio la segunda edición del ciclo MÀR Poètic, una propuesta cultural que pondrá en diálogo la poesía, la música, la danza y las artes visuales con el entorno marino y con la obra del escritor manacorí Miquel Àngel Riera como hilo conductor.

El Ayuntamiento de Manacor ha presentado este martes esta iniciativa, que durante cuatro días convertirá Porto Cristo en un espacio de encuentro y experimentación artística alrededor de la palabra. La programación será gratuita y nace con la voluntad de invitar al público a “miquelangelejar”, a vivir el arte como una declaración de amor, de compromiso y de vinculación con el territorio.

La presentación del ciclo ha tenido lugar en las Coves Blanques de Porto Cristo, un espacio estrechamente ligado al mar y a la memoria cultural del núcleo. En el acto han participado la delegada de Porto Cristo, Antònia Llodrà; el coordinador del proyecto, Jaume Gomila; el delegado de Cultura, Ferran Montero; la delegada de Turismo, Júlia Acosta; y familiares de Miquel Àngel Riera y de Guillem d’Efak.

Coincidiendo con la puesta en marcha de MÀR Poètic, en las Coves Blanques se ha instalado una escultura que representa una lapa desgastada por la erosión del mar. La pieza, que dialoga con el paisaje litoral, está acompañada por una placa con el poema Vou-Verivou mariner, de Guillem d’Efak. La intervención quiere convertirse en un homenaje permanente a la literatura vinculada al mar y reforzar el vínculo entre creación artística, patrimonio y territorio.

Programación multidisciplinar

El programa de MÀR Poètic incluye propuestas para todos los públicos que combinan distintas disciplinas artísticas y tienen como eje central la palabra poética. El ciclo se abrirá el 11 de junio con L’amor, la set, un espectáculo de poesía musicada y teatral. El 12 de junio será el turno de Tira’m un vers i et tornaré la MAR de gloses, una propuesta de los Glosadors de Mallorca que reivindica la improvisación oral y la tradición popular.

La jornada del 13 de junio concentrará buena parte de las actividades del festival. Entre las propuestas previstas figuran El llegat de MÀR, a cargo de Carme Castells y Miquel Amengual, de la Fundació Mallorca Literària; L’ombra de l’alzina, una creación propia de la compañía Nu que se representará en el salón de actos de la Oficina Municipal; y TAST de MÀR, una experiencia que combinará versos, música, cocas y vino en el patio del Centre de Cultura.

Ese mismo día también se podrá ver Acorar, el monólogo escrito e interpretado por Toni Gomila, una reflexión sobre la identidad colectiva, los vínculos comunitarios y los elementos que definen y mantienen viva una cultura.

La danza también tendrá un papel destacado con Dansam amb l’ona d’un vers, un taller de movimiento y poesía inspirado en la obra de Miquel Àngel Riera que se desarrollará los días 13 y 14 de junio.

La programación se cerrará el 14 de junio con dos propuestas familiares: Sa Rateta 2.0, de Myotragus Teatre, y una actuación infantil de Cucorba, incluida dentro de la gira de despedida de la formación con motivo de su 50 aniversario.