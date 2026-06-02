Las Jornadas Jacobeas 2026 impulsan el Camino de Lluc a Santiago en Mallorca

La Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) impulsa las Jornades Jacobees 2026, que se celebrarán los próximos 5 y 6 de junio en las localidades de Caimari, Selva y Biniamar, todas en el municipio de Selva, con el objetivo de seguir avanzando en la implantación y difusión del Camino de Lluc a Santiago en Mallorca.

El evento, organizado por la Associació d'Amics del Camino de Santiago de Balears con la colaboración del Ayuntamiento de Selva y la FELIB, se enmarca dentro de las actuaciones destinadas a desplegar un sistema de señalización homogéneo a lo largo del recorrido. Esta iniciativa resulta clave para garantizar que los peregrinos puedan seguir el itinerario con seguridad, continuidad y coherencia.

El presidente de la FELIB, Jaume Ferriol, ha destacado que estas jornadas representan “un nuevo paso en la consolidación de un proyecto de país que nace desde el ámbito local y conecta el territorio con una de las grandes rutas culturales europeas”. En este sentido, ha subrayado que la señalización es esencial para convertir el trazado en “una realidad accesible y reconocible tanto para la ciudadanía como para los peregrinos”.

Las actividades comenzarán el viernes 5 de junio a las 19 horas en la parroquia Mare de Déu de Montserrat, con el acto de apertura oficial. A continuación, se presentará el Camino de Lluc a Santiago a cargo de Jaume Alemany Pascual, presidente de la citada asociación, y se celebrará una tertulia abierta sobre experiencias en el Camino con la participación de los asistentes.

La jornada principal tendrá lugar el sábado 6 de junio y estará centrada en la inauguración y bendición de nuevos hitos jacobeos en los núcleos de Caimari, Selva y Biniamar, puntos clave del recorrido. El encuentro comenzará a las 9,45 horas frente a la iglesia parroquial de Caimari, desde donde se iniciará el recorrido.

En Selva intervendrá el alcalde, Joan Rotger, antes de la bendición del mojón, que correrá a cargo de Mn. Jaume Alemany. Posteriormente, los participantes realizarán una ruta a pie de entre cuatro y cinco kilómetros hasta Biniamar, donde se inaugurará un nuevo hito jacobeo. La jornada concluirá con una comida de hermandad en la Església Vella.

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Con esta iniciativa, las Jornades Jacobees 2026 se consolidan como un espacio de encuentro entre peregrinos, amantes del patrimonio y personas interesadas en descubrir y preservar los caminos históricos de Mallorca. El objetivo es reforzar el vínculo de la isla con la red europea de rutas jacobeas y dar visibilidad a un itinerario que pone en valor el territorio, la cultura y la tradición local.