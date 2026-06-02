Felanitx destapa fugas ocultas de agua que elevan algunas facturas hasta los 3.000 euros

El Ayuntamiento de Felanitx ha completado la instalación de cerca de 4.000 nuevos contadores digitales de agua potable, una actuación que dará servicio a más de 7.000 abonados y que ha supuesto una inversión de 1,7 millones de euros financiados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea-Next Generation EU.

Tal y como explica el Consistorio en una nota, la modernización de la red de suministro ha permitido mejorar la precisión en la medición del consumo, pero también ha sacado a la luz numerosas fugas internas en viviendas que hasta ahora pasaban desapercibidas con los antiguos contadores analógicos.

Como consecuencia, algunos usuarios han recibido facturas elevadas, en algunos casos de entre 2.000 y 3.000 euros. Desde el Consistorio subrayan que estas subidas no responden a un incremento del precio del agua, sino a una medición más exacta del consumo real.

El concejal de Aguas, Kike Garzon, ha explicado que “en ningún caso ha subido el recibo del agua; lo que ocurre es que ahora los contadores digitales contabilizan el consumo con mayor precisión, lo que ha permitido detectar pérdidas internas en determinadas viviendas”.

Según detallan desde el Ayuntamiento, muchas de estas situaciones corresponden a pequeñas fugas continuadas que los antiguos sistemas no registraban. Aunque en el día a día suponían pérdidas mínimas, acumuladas durante meses o años han generado un consumo elevado.

El equipo de gobierno destaca que esta nueva tecnología no solo mejora la lectura de los consumos, sino que también fomenta un uso más eficiente y responsable del agua, al permitir detectar incidencias con mayor rapidez.

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La institución municipal destaca que esta actuación se enmarca dentro del conjunto de inversiones realizadas durante el actual mandato para mejorar la gestión del agua en el municipio.