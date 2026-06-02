ARCA alerta de un crecimiento urbanístico “desproporcionado” en el Plan General de Estellencs, por ello, ha presentado alegaciones al documento durante el trámite de información pública de la aprobación inicial del documento urbanístico. La entidad proteccionista reclama una revisión del planeamiento para garantizar una “protección integral del municipio”, situado en plena Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.

La asociación considera que el futuro de Estellencs debe basarse en un modelo territorial centrado en la conservación del paisaje cultural, la preservación de la identidad del pueblo y la sostenibilidad. En sus alegaciones, ARCA advierte de que el Plan incorpora actuaciones que califica de “desproporcionadas” y de carácter desarrollista, que, a su juicio, no se ajustan a la realidad de un municipio de unos 369 habitantes. Así, se reprocha que el planeamiento prevé infraestructuras y nuevos crecimientos que no estarían justificados ni desde el punto de vista social ni económico. La entidad defiende que, antes de plantear nuevos desarrollos, el municipio debería priorizar la rehabilitación y reutilización de las viviendas existentes.

Entre las actuaciones que ARCA solicita suprimir o revisar figuran aparcamientos e infraestructuras en espacios de valor paisajístico, nuevos viales y conexiones viarias en zonas protegidas, el crecimiento urbanizable previsto en el sector SBO01 y las intervenciones planteadas en la Cala de Estellencs, que la entidad considera de elevado riesgo ambiental. ARCA sostiene que estas propuestas son “ambientalmente contradictorias, patrimonialmente incompatibles y, en muchos casos, insuficientemente justificadas desde el punto de vista económico”. La entidad también critica la apuesta por nuevos aparcamientos y por el tráfico rodado, y propone orientar la movilidad del municipio hacia desplazamientos a pie y en bicicleta, el transporte público y la reducción de vehículos en el núcleo urbano.

Patrimonio

En cuanto al patrimonio, ARCA reclama una protección más ambiciosa, por ello, pide ampliar y clarificar el ámbito del conjunto histórico y proteger de forma expresa sistemas tradicionales vinculados al paisaje de la Serra, como los bancales, la pedra en sec y las redes hidráulicas. Y es que la entidad entiende que la protección no debería limitarse a elementos aislados, sino extenderse al conjunto del pueblo y a su entorno cultural y paisajístico.

La entidad también cuestiona la solidez de los estudios técnicos que acompañan al Plan General. En concreto, señala carencias en los estudios de impacto ambiental, en los estudios paisajísticos y en la evaluación económica. Además, considera especialmente relevante la ausencia de alternativas reales, incluida la denominada opción cero, es decir, la posibilidad de no ejecutar determinadas actuaciones.

Por último, la asociación reclama mayor rigor legal y coherencia urbanística en el documento. En sus alegaciones, denuncia clasificaciones de suelo discutibles, infraestructuras mal justificadas y posibles contradicciones con normativas de protección ambiental y patrimonial. Así las cosas, ARCA pide que el Plan General sea coherente con la legislación vigente y con los valores naturales, culturales y paisajísticos que definen Estellencs.