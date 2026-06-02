Aporte vital al transporte público

El perfil de un nuevo tren entre Palma y Llucmajor comienza a dibujarse sobre el conjunto del transporte público de Mallorca. Con la recuperación del trazado ferroviario del Llevant postergado una y mil veces sin explicación suficiente, ya era hora de poder hablar con fundamento de nuevas lineas, porque nada se sabía de vías de estreno en la isla desde que en 2007 se inaugurara el metro de la Universitat. Alcúdia, más controvertida, también espera.

La adjudicación de la redacción del proyecto del tren de Llucmajor por parte del Govern permite mantener las esperanzas de verlo circular en 2032. Costará 807 millones y en una tercera parte de sus 30 kilómetros de recorrido transcurrirá por vía subterránea. Desde la zona del Conservatorio cruzará los barrios más poblados de Palma, polígonos industriales, parará en Son Llàtzer y alcanzará el aeropuerto.

El propio recorrido explica por sí mismo la importante de este trazado que, con ser fundamental, incrementa su funcionalidad práctica con la posibilidad de enlaces con el resto de líneas ferroviarias de Mallorca. Se podrá llegar al aeropuerto en tren, lo cual es vital en una isla y se vuelve imprescindible en un enclave turístico. Es posible que de esta forma el conjunto de medios de transporte público comiencen a alzar el vuelo con un mínimo de dignidad.

La previsión de 8,5 millones de usuarios al año, sobre un total actual 11,6 millones de pasajeros actuales en las líneas activas, también da buena idea de la contribución a la movilidad necesaria que puede realizar el tren de Llucmajor.

Contemplado desde otro ángulo, todas estas cifras aportan por igual datos sustanciales sobre los perjuicios que ocasionan al territorio y a los residentes el déficit de infraestructuras de transporte público del que adolece Mallorca. Los retrasos acumulados mantendrán sus secuelas durante mucho tiempo. La interconexión de medios potentes es vital y, en este sentido, cabe insistir en cuanto significa el hecho de que ahora, al fin, tren y avión puedan comenzar a familiarizar sobre la necesidad de prestar un mejor servicio al residente y al visitante.