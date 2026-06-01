El tren Palma-Llucmajor avanza: entra en fase técnica y da un paso clave hacia las obras de 2028

Mallorca da un nuevo paso hacia una de las transformaciones ferroviarias más ambiciosas de las últimas décadas. El Govern ha adjudicado la redacción del proyecto básico y del constructivo del futuro tren entre Palma y Llucmajor, una línea de 30 kilómetros que permitirá conectar Llucmajor con la capital en media hora y el centro de Palma con el aeropuerto en solo 12 minutos. Con este nuevo paso, el calendario de actuaciones continúa con la previsión de iniciar las obras en 2028. Así, el proyecto abre la puerta a un nuevo mapa de movilidad para el sur de la isla, con paradas en barrios densamente poblados, en el Hospital Son Llàtzer, en s’Arenal, en polígonos industriales y en la terminal aeroportuaria.

SFM / CAIB

El contrato, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Administración de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), asciende a 3,07 millones de euros, IVA excluido. Se trata del primero de los dos contratos vinculados a la puesta en marcha de esta ampliación ferroviaria. Tras la firma, la empresa adjudicataria dispone de 22 meses para redactar los proyectos, aunque el plazo quedará condicionado a la tramitación administrativa correspondiente. Paralelamente, SFM mantiene avanzada la adjudicación del segundo lote, relativo a la coordinación general de los contratos necesarios para ejecutar la nueva línea ferroviaria. Este contrato cuenta con un presupuesto base de 1,8 millones de euros, IVA excluido.

Concluida la fase de planificación, esta primera adjudicación abre la etapa técnica del futuro tren de Llucmajor. El proyecto avanza después de la aprobación definitiva del trazado y de haber superado el primer procedimiento de evaluación ambiental, con la obtención de la declaración ambiental estratégica. El Govern mantiene la previsión de iniciar las obras en 2028 y concluirlas a lo largo de 2032. La actuación supone, además, la puesta en marcha del primer proyecto constructivo para una nueva línea ferroviaria en Mallorca desde 2007. La redacción adjudicada se limita al tramo comprendido entre Palma y Llucmajor.

Conexiones

La futura línea partirá de una nueva estación en la zona del Conservatorio Superior de Música, donde está previsto el futuro Distrito de las Artes. Este punto se ha diseñado también para facilitar una posible ampliación de la red ferroviaria hacia Ponent. El recorrido dará servicio a varios enclaves estratégicos, entre ellos el Hospital Son Llàtzer, s’Arenal, los polígonos industriales de Son Oms y Son Noguera y el futuro recinto ferial de Palma. Según las previsiones del proyecto, el trayecto entre Llucmajor y el aeropuerto podrá cubrirse en 18 minutos, mientras que la conexión con Son Llàtzer será de 6 minutos desde Palma y de 23 minutos desde Llucmajor.

La infraestructura tendrá una longitud aproximada de 30 kilómetros, de los que casi 10 discurrirán bajo tierra. En su recorrido atravesará una docena de barrios de Palma, algunos con una elevada densidad de población, como s’Olivera, Son Oliva, Son Fortesa, Pere Garau, la Soledat, Son Canals, Son Gotleu, el Estadi Balear, Son Ferriol, el Coll d’en Rabassa, s’Arenal y les Meravelles, en la Platja de Palma.

El Govern estima una demanda de 8,5 millones de usuarios al año, lo que supondría incrementar en un 73 % el volumen de viajeros de la red ferroviaria, que en 2025 alcanzó los 11,6 millones. El coste global del proyecto se eleva a 811 millones de euros e incluye la redacción de los proyectos, la ejecución de las obras, la compra de nuevos trenes eléctricos y la construcción de nuevos talleres. La actuación forma parte del plan de inversiones «Illes en transformació».