Pòrtol celebra la Festa de la Trinitat, patrona de los alfareros
Una tradición iniciada en 1996 reunió a los vecinos en torno a la misa, la gastronomía popular y el ball de bot de Terra Roja
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Pòrtol
Pòrtol celebró este domingo una de sus fiestas más populares: la Festa de la Trinitat, patrona de los alfareros. Esta tradición, que se viene celebrando desde el año 1996, está organizada por los vecinos de la calle con la colaboración de los portolans.
Como es habitual, los vecinos aportaron productos típicos como coques, cocarrois y panades, que fueron degustados por los asistentes en un ambiente festivo y de convivencia.
Música y misa
Los actos principales tuvieron lugar tras la misa, celebrada junto a la capilla de la Trinitat. A continuación, la música de ball de bot del grupo Terra Roja, que actuó de manera altruista, puso ritmo y tradición a una jornada muy especial para el pueblo.
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