La justicia declara nulo el puesto del subinspector de Policía de Calvià

El Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Palma ha dado la razón a UGT y ha declarado nulo el nombramiento por mejora de empleo del subinspector de Policía de Calvià publicado el 11 de abril de 2025.

Según ha informado el sindicato en un comunicado, el tribunal ha estimado íntegramente la demanda presentada por UGT Servicios Públicos y ha anulado la provisión temporal de este puesto al resolver que se realizó mediante un proceso que vulneraba la legalidad vigente.

El sindicato ya había mostrado su disconformidad en la mesa general de negociación del Ayuntamiento de Calvià del 20 de marzo de 2025 y en otras reuniones anteriores, en las que la administración aprobó las bases del concurso de comisión de servicios sin el consenso de la parte social.

UGT Servicios Públicos ha explicado que advirtió al Consistorio de que su propuesta ignoraba la normativa específica relativa a la Policía Local y permitía de manera irregular una promoción realizada de forma incorrecta. Aunque contra este fallo judicial cabe recurso, el sindicato confía en que el Ayuntamiento no continúe con el proceso "ante la claridad y contundencia de los fundamentos de derecho contenidos en la sentencia".

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Por ello, ha apelado a la responsabilidad institucional del Consistorio para evitar "tanto un gasto público innecesario, como el perjuicio derivado de la responsabilidad patrimonial sobre las personas afectadas".