Instalan más paneles informativos en carreteras de la Serra para evitar colapsos en los aparcamientos

El Consell de Mallorca ha adquirido nuevos paneles informativos que instalará en diversas carreteras que servirán para informar del estado de los aparcamientos de Sóller, Sa Calobra y Cala Tuent.

La inversión que ha destinado la institución insular a la compra de estos elementos informativos asciende a 72.000 euros.

De este modo, próximamente se colocarán tres paneles informativos de gran formato que estarán controlados desde el centro de gestión de las carreteras del Consell.

La función para la que han sido adquiridos es la de dar más información a los usuarios del estado de los aparcamientos de Sóller, Sa Calobra y Cala Tuent.

Uno de los paneles se colocará en la carretera Ma-10 en el tramo entre Sóller y Lluc; un segundo será instalado en la carretera de Sóller (Ma-11) en el tramo de la recta de Palma, mientras que un tercer elemento informativo se ubicará en la autopista de Inca.

La instalación de estos elementos tiene como finalidad dar información vial a los usuarios de las carreteras y, en especial, para informar del estado de los aparcamientos que hay en Sóller y en los del municipio de Escorca.

Hay que recordar que el Ayuntamiento de Sóller ha digitalizado la mayoría de estacionamientos que hay en el municipio —en especial, los disuasorios— lo que permite disponer de una información más veraz y precisa sobre su nivel de ocupación. Se trata de una información que actualmente ya se divulga en los paneles informativos ya instalados en varias carreteras gestionadas por el Consell.

Creciente masificación

Estos paneles se colocarán en un contexto de creciente masificación en estos espacios de la Serra de Tramuntana, que ha derivado en algunos casos en iniciativas como la que se ha visto en los últimos días en la carretera Ma-10, en el tramo que une Sóller y Deià a la altura de Sa Casa Nova, donde aparecieron pintadas sobre el asfalto dirigidas contra el turismo.

Los mensajes, escritos en grandes letras blancas en plena calzada, incluyen expresiones como ‘stop tourism’, visibles para todos los conductores que circulan por esta vía de la Serra de Tramuntana en dirección a Sóller.

La aparición de estas pintadas vuelve a poner sobre la mesa el creciente malestar social que existe en algunos sectores de la población ante la presión turística que soportan determinadas zonas de Mallorca.

Otro problema endémica de la comarca es el protagonizado por los grupos de motoristas que, sobre todo en fin de semana, recorren la Ma-10, en ocasiones de forma imprudente para desesperación de los vecinos.

De hecho, a mediados de este mes, a plataforma vecinal Indignats de la MA-10 denunciaba la situación «insostenible y peligrosa» que se había vivido en la zona del Mirador de ses Barques a raíz de dos pruebas motociclistas. Los residentes aseguraron que los eventos provocaron cortes prolongados de tráfico, problemas de movilidad y numerosas infracciones viales sin control efectivo.

Este colectivo ciudadano, como ya informó este diario, aseguró haber detectado numerosas conductas incívicas e infracciones graves por parte de los motoristas que recorrieron la Serra.