Recursos hídricos
Sin duchas, pero con lavapiés en las playas del Port de Sóller
Ante una situación de escasez hídrica, Sóller pretende reducir el consumo de agua sustituyendo las duchas de las playas por lavapiés
Las duchas públicas situadas en las playas de Can Generós y Can Repic, en el Port de Sóller, serán retiradas en breve y en su lugar el Ayuntamiento instalará lavapiés. Con esta medida, el municipio pretende reducir el consumo de agua potable procedente de la red municipal y evitar los abusos que se producen en la época de mayor escasez de agua.
Según ha informado el concejal delegado del Port, Biel Barceló, próximamente se procederá a la instalación de estos elementos que sustituirán a las diferentes duchas que hay a lo largo del litoral del Port de Sóller.
La existencia de estas duchas ha sido un tema controvertido a nivel político durante los últimos años, ya que en reiteradas ocasiones se ha instado al Ayuntamiento a retirarlas por el elevado consumo de agua potable que supone, especialmente en épocas de mayor consumo.
La oposición municipal ha abanderado esta reivindicación que hasta ahora no se ha concretado.
Durante el verano pasado esta controversia ya se volvió a encender cuando se declaró la situación de sequía, pero entonces el Ayuntamiento solleric optó por cerrar el grifo.
Actualmente, las duchas están operativas, pero próximamente serán retiradas para dar paso a lavapiés, según han confirmado desde el Ayuntamiento.
La medida se adopta en un contexto de escasez de recursos hídricos que, verano tras verano, obliga a diferentes administraciones municipales a adoptar medidas restrictivas.
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