Autorizada la recolección de palmito para elaborar 'llata' en más de 20 zonas del Parc de Llevant

La conselleria de Agricultura ha autorizado este año la recolección de palma de palmito, para hacer artesanía de 'llata' en más de veinte zonas dentro de las fincas públicas del Parc Natural de Llevant. Se trata de una práctica vinculada históricamente a la gestión sostenible del territorio y a la artesanía de la 'llata' ha destacado la conselleria, sobre el aprovechamiento tradicional del palmito (Chamaerops humilis). La recolección de la palma de palmito, la única palmera autóctona del Mediterráneo, se lleva a cabo compatibilizando la conservación de los hábitats naturales y el mantenimiento de los usos tradicionales vinculados al mundo rural y a la cultura popular de Mallorca.

Agricultura ha autorizado este año la recolección de palma de palmito. / CAIB

Este aprovechamiento forestal tradicional, regulado y compatible con la conservación de los espacios naturales protegidos, contribuye a preservar una actividad estrechamente ligada a la cultura popular mallorquina y a la elaboración de piezas artesanales como cestas, alfombras, sombreros y otros objetos confeccionados mediante la técnica tradicional de la 'llata'. Las fincas públicas donde se autoriza este aprovechamiento también incluyen espacios adquiridos recientemente por el Govern, como la finca de Son Jaumell, una de las más emblemáticas de Capdepera.

La asociación Art de la Pauma del Parc Natural de Llevant lleva a cabo desde hace más de 6 años una importante labor de recuperación y transmisión de los conocimientos vinculados a la palma y a la artesanía tradicional de la 'llata' El proyecto, en el que participan educadores ambientales del Parque Natural, nació a partir de la recuperación de la recolección tradicional de la palma con la voluntad de mantener vivo este oficio ancestral.

Actualmente, la entidad cuenta con más de 140 socias, se reúne semanalmente para llevar a cabo talleres y actividades de transmisión de las técnicas tradicionales de la llata y desarrolla una intensa labor de difusión del patrimonio etnológico de Mallorca mediante encuentros intergeneracionales y actividades divulgativas. Solo durante el último año ha impulsado 44 talleres en centros escolares y ha contribuido a extender esta tradición a más de 25 municipios de la isla.

L’Art de la Pauma

'Setmana de l'Art de la Pauma'

Como cada año, la conselleria de Agricultura colabora en la organización de la Setmana de l'Art de la Pauma, que este año alcanza su sexta edición, una iniciativa destinada a dar visibilidad a la artesanía tradicional de la 'llata' y a los oficios vinculados al palmito.

Las actividades tendrán lugar del 3 al 6 de junio. El acto central del programa será la tradicional feria nocturna, que se celebrará este viernes en Capdepera, con la participación de expositores de Mallorca y de otros puntos de la Península especializados en artesanía elaborada con palma y fibras vegetales.