Pere Perelló, tras una vida profesional centrada en la seguridad ciudadana: "Dedicarte a la comunidad es de lo mejor que te puede pasar"

Pere Perelló i Payeres (sa Pobla, 1960) se despidió de su actividad laboral que ha venido desarrollando durante más de cuarenta años, en un emotivo acto que le tributó recientemente el Ayuntamiento de sa Pobla en la sala de plenos de la Casa Consistorial, abarrotada de familiares, compañeros y amigos que quisieron dedicarle sus mejores deseos en su nueva etapa de la vida.

Haciendo un breve resumen de la trayectoria laboral de Perelló, se desprende que esta ha estado siempre ligada al servicio del pueblo que le vio nacer, y hasta durante una etapa, de nuestra comunidad autónoma ejerciendo sus labores de gestor de la seguridad ciudadana y del orden público.

Policía local, historiador local y entendido en seguridad pública, en 1982 entró en el cuerpo de Policía de sa Pobla, siendo nombrado oficial el 1992 i subinspector el 2001. Del 2002 al 2013 ocupó la prefectura del cuerpo policial de la localidad. Durante la legislatura 2015-2019 ocupó el cargo de Director General de Emergèncias i Interior del Govern de les Illes Balears. Durante este periodo promovió i coordinó, con la aprobación del Parlament Balear, varias leyes y decretos encaminados a la mejora de los servicios de su área. Su última etapa laboral discurrió ejerciendo su segunda actividad como funcionario en el Arxiu Municipal de sa Pobla.

Otra pasión de Pere Perelló, fuera de la comentada actividad profesional es la de historiador local y escritor, habiendo publicado libros como: Volar a Àfrica. Ed Inforraiguer. (2009). Viure a la frontera. Ed. Inforraiguer (2010), La presència anglesa a la gran Albufera del Nord de Mallorca. Ed Inforraiguer (2015), Cinc homos de poble. (en colaboración con diversos autores, Fundació Goethe (2016), Els magrebins a les Illes Balears. Entre el costum, la cultura i la religió, Lleonard Muntaner Editor (2024). Asimismo ha publicado, en distintos medios de comunicación escritos y digitales, numerosos trabajos de investigación histórica.

Su labor y aportación en el campo profesional le ha hecho acreedor a varias distinciones y reconocimientos, como: Premio Nacional de Seguridad Pública, en el apartado de prácticas policiales, Zaragoza (2009). Medalla al Mérito Policial con distintivo blanco por el Ayuntamiento de Palma (2010). Premio Nacional a la Gestión Policial de la Sociedad Diversa. Premios Daniel Wagman, Lleida (2014). Medalla a la Gestión Institucional de la Seguridad Local, Alcalá de Henares (2017). Medalla al Mérito Policial con Distintivo Blanco, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (2020).

-¿Cómo vivió el acto de despedida que le tributó el Ayuntamiento de sa Pobla?

-Tenia gratitud y me sentía muy acompañado. Bastaba ver las caras de la gente. Han sido muchos años y etapas, y todas estaban representadas, de alguna manera. Evidentemente me emocioné al recordar a los policías que ya han muerto, también a los alcaldes con quienes trabajé y que un día también nos dejaron. Tenía la sensación de haber hecho el trabajo bien realizado, con toda la intensidad que he podido. Al mismo tiempo, me sentía orgulloso de la Policía Local poblera y de la gente de mi pueblo. Cuando terminó el acto, cogí aire y me sentí tranquilo y sereno. La memoria de lo vivido da sentido al camino de la vida.

-Conociendo sus aficiones y pasiones, ¿Con qué ideas o proyectos afronta su nueva vida?

-Uii. En marcha están dos trabajos de investigación relacionados con sa Pobla de Huialfàs y con el Arxiu Municipal. Después vienen trabajos relacionados con sa Marjal y la tierra, y alguna excursión o viaje pendiente. También tengo pensado en algún momento sentarme y no hacer nada, excepto contemplar y respirar tranquilo.

-¿Qué reflexión hace sobre lo que ha sido su vida laboral ?

-Servir, trabajar, dedicarte a la comunidad, pueblo, barrio es una de las cosas mejores que pueden pasarte. Tiene un efecto terapéutico y retro alimenta. Están en tus manos la grandeza y las miserias humanas en su grado máximo de expresión. Te hace asertivo y te ayuda en la propia fragilidad y a soportar mejor los miedos que tenemos todos. La policía local es un engranaje básico de la seguridad pública, muy infrautilizada y atada por la normativa vigente. Solo puedo decirte que ha sido un privilegio y así lo siento.

-¿Qué etapa de su profesión le ha proporcionado más satisfacciones?

-La suma de todas, ya que se complementan. Sinceramente lo mas satisfactorio han sido las miradas de la gente, las mejores siempre con la complicidad del silencio. Lo más duro, cuando alguien ha muerto, o que a pesar del esfuerzo no conseguías tu objetivo. Convivir con la violencia es duro y los abrazos y sonrisas lo curan todo.

-¿Qué le indujo a ingresar en el cuerpo de Policía Local ?

-En el 1982, Sa Marjal, la payesía mallorquina no iba bien, ahora tampoco funciona. Necesitaba un trabajo, lo probé y supe, des de el primer día, que la policía era mi sitio.

-Como investigador, historiador y escritor, ¿Que le ha aportado su última etapa profesional en el Arxiu Municipal?

-Mi pasión secreta es la historia de mi pueblo y de mi país. Y trabajar en el archivo, ha sido tocar con un dedo el cielo. La cosa es que continuaré trabajando en temas de historia y de la vida.

-¿Qué proyectos le ilusionaría ver realizados en esta nueva etapa de su vida ?

-Con Joan Llabrés tenemos un proyecto empezado sobre la emigración poblera al mundo. Puede durar dos o tres años. Si lo podemos terminar. Una nueva etapa empieza. Mientras no pierda la curiosidad ni la ilusión, caminaremos cómodos y bien. Si puedo ayudar en no perder la identidad mallorquina ni la lengua catalana heredada de padres y abuelos lo haré con el corazón y el espíritu bien tranquilos.n