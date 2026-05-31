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Medio ambiente

Esporles da la bienvenida a las 'someres' que ayudarán en la limpieza del torrente

La bienvenida a estos animales se celebró en la placeta del Brollador con la participación de las asociaciones locales y autoridades del municipio

Así fue la fiesta de bienvenida en Esporles a las 'someres'

Así fue la fiesta de bienvenida en Esporles a las 'someres'

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Así fue la fiesta de bienvenida en Esporles a las 'someres' /

Iñaki Moure

Iñaki Moure

Esporles celebró este sábado un acto de bienvenida a las 'someres' (asnos) que participarán en tareas de desbroce del torrente y su entorno. El programa de actividades fue organizado por la Associació de Criadors de Pura Raça Asenca de les Illes Balears, el Ayuntamiento de Esporles y la Rondalla Maristel·la.

Las actividades se desarrollaron en la placeta del Brollador y comenzaron a las 10.30 horas con una bienvenida a cargo de los xeremiers y fabiolers de Esporles. Media hora después, a las 11.00 horas, los asistentes pudieron conocer a las someres y fotografiarse con ellas.

El programa continuó a las 12 horas con una muestra de ball de bot ofrecida por la Rondalla Maristel·la. Posteriormente, hubo un pasacalles protagonizado por las someres.

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El año pasado, la actuación de estos animales permitió el saneamiento de unos 3,2 kilómetros del cauce en el tramo urbano. Los objetivos era de la acción incluían la prevención de inundaciones, la conservación del paisaje y el impulso de prácticas agrícolas tradicionales.

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