Galardón
Calvià casi triplica la media estatal de reciclaje de papel por habitante
El municipio ha vuelto a ser distinguido con la ‘Pajarita Ilustre’, que reconoce las mejores prácticas de reciclaje en España
La empresa pública Calvià 2000 ha sido reconocida de nuevo con la Pajarita Ilustre en la décima edición de los premios Pajaritas Azules de ASPAPEL, celebrada en Madrid. Esta distinción se concede a las entidades que mantienen durante cinco años consecutivos la máxima categoría en la recogida selectiva de papel y cartón.
Este programa evalúa 21 indicadores relacionados con la calidad de la recogida selectiva, las campañas de sensibilización, la trazabilidad del reciclaje y la planificación y gestión municipal.
En 2026, un total de 41 entidades locales obtuvieron las tres Pajaritas Azules y 26 recibieron además la categoría especial de Pajarita Ilustre, entre ellas Calvià. Durante 2025, en el municipio se recogieron 3.191,49 toneladas de papel y cartón, un 3 % más que el año anterior.
Calvià cuenta actualmente con 484 contenedores instalados en la vía pública, además de servicios de recogida puerta. Según la publicación número 45 del programa Pajaritas Azules, correspondiente a julio de 2025, Calvià se situó en lo más alto del ranking nacional de recogida selectiva de papel y cartón. En 2024 alcanzó los 60,40 kilos por habitante, frente a una media nacional de 22,72 kilos por habitante.
- Denuncian ante el Govern dos fincas en Manacor y Llucmajor con campos de golf de uso particular
- Un conflicto vecinal agita el paraíso residencial de Son Font, en Calvià vila
- Nace una alianza inédita para regenerar Mallorca 'de la montaña al mar
- La finca de Es Guix, en la Serra de Tramuntana, 'a disposición de todos los ciudadanos
- Can Jordi: 50 años de hamburguesas, recuerdos y vida de pueblo en Portocristo
- La edil de Urbanismo de Llucmajor se niega a parar las obras bajo sospecha porque tiene 'dudas
- Calvià y el Consell optan a la herencia de una vecina británica fallecida en Santa Ponça sin testamento conocido
- La historia de la 'pauma': el tesoro artesanal que vuelve a latir en Mallorca