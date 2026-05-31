Calvià casi triplica la media estatal de reciclaje de papel por habitante

La empresa pública Calvià 2000 ha sido reconocida de nuevo con la Pajarita Ilustre en la décima edición de los premios Pajaritas Azules de ASPAPEL, celebrada en Madrid. Esta distinción se concede a las entidades que mantienen durante cinco años consecutivos la máxima categoría en la recogida selectiva de papel y cartón.

Este programa evalúa 21 indicadores relacionados con la calidad de la recogida selectiva, las campañas de sensibilización, la trazabilidad del reciclaje y la planificación y gestión municipal.

En 2026, un total de 41 entidades locales obtuvieron las tres Pajaritas Azules y 26 recibieron además la categoría especial de Pajarita Ilustre, entre ellas Calvià. Durante 2025, en el municipio se recogieron 3.191,49 toneladas de papel y cartón, un 3 % más que el año anterior.

Calvià cuenta actualmente con 484 contenedores instalados en la vía pública, además de servicios de recogida puerta. Según la publicación número 45 del programa Pajaritas Azules, correspondiente a julio de 2025, Calvià se situó en lo más alto del ranking nacional de recogida selectiva de papel y cartón. En 2024 alcanzó los 60,40 kilos por habitante, frente a una media nacional de 22,72 kilos por habitante.