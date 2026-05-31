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Muestra tradicional

Binissalem celebra con orgullo su ‘Fira de la Pedra i l’Artesania’

Durante la muestra, se homenajeó al escultor Guillem Terrassa Pol, autor de la escultura del ‘picapedrer’

Concurso de ' Xapam sa pedra'

Concurso de ' Xapam sa pedra' / Jaume Canut

Jaume Canut

Binissalem se ha consagrado este fin de semana a su Fira de la Pedra i l’Artesania, que tuvo entre sus actos más destacados el emotivo homenaje, por parte del Ayuntamiento de Binissalem, al escultor Guillem Terrassa Pol, autor de la escultura del picapedrer, con motivo, precisamente, de cumplirse este año el cuarenta aniversario de la instalación de dicha escultura en la plaza de la iglesia (1986).

Al homenaje asistió su viuda, Maribel Juan Roig y demás familiares. Otro de los actos que despertó una gran expectación fue el denominado ‘Xapam sa pedra’, a cargo del picapedrer Bernat Moyà. A ambos actos asistieron, aparte de las autoridades locales, altos cargos del Consell de Mallorca, como fue el caso de la Consellera de Promoción Económica, Pilar Amate. También asistió el exalcalde de Binissalem en 1986 Guiem Pons.

Se homenajeó al escultor Guillem Terrassa Pol, autor de la escultura del ‘picapedrer’

Se homenajeó al escultor Guillem Terrassa Pol, autor de la escultura del ‘picapedrer’ / Jaume Canut

En esta vigésimo primera edición de la feria participaron la pedrera Pedra i màrmols de Balears, las marmolerías Marbres Torrens Pons, Pedres i Marbres Salom y Art en Pedra, el picapedrer Bernat Moyà y la empresa Balear 2002.

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Como producto estrella, en esta ocasión fue exhibido un antiguo 'cubell' de piedra, que había sido colocado sobre un carro, recordando a los que antaño se utilizaban para transportar la uva. El sector profesional dispuso en el recinto de la plaza toda una gama de productos en piedra como marges, columnas o fuentes.

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