‘Tribufest’ llena Felanitx de música y actividades para familias
El Parc Municipal sa Torre acogió una nueva edición de este evento, con una programación que combinó conciertos, espectáculos de circo, talleres creativos y actividades infantiles durante toda la jornada
El Parc Municipal de sa Torre de Felanitx acoge este sábado la segunda jornada del Tribufest, un festival de música dirigido al público familiar que este año ha celebrado su cuarta edición.
La programación combinó conciertos, espectáculos de circo, talleres creativos y actividades infantiles durante toda la jornada. Por los distintos escenarios pasaron grupos como Pèl de Gall, Ginestà, Els Pets, Ambauka, Cap Pela, Bilo y La Fábrika del Funk, en una propuesta pensada para públicos de distintas edades.
Además de la parte musical, el recinto contó con espacios de juego, ludoteca, talleres de circo, zona de descanso, actividades para niños de 0 a 3 años, propuestas científicas y puntos de comida. También se programaron espectáculos itinerantes y actuaciones de circo a lo largo del día.
El festival, celebrado entre el viernes y el sábado, se consolida así como una de las citas familiares de inicio de temporada en Felanitx, con un formato que combina música en directo, ocio infantil y actividades participativas.
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